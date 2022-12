Le message de motivation du lundi d’Anand Mahindra a une tournure

Anand Mahindra, un industriel, est bien connu pour publier des messages divertissants et éclairants que ses abonnés attendent avec impatience. Ses tweets “Monday Motivation” visent à inspirer ses abonnés en début de semaine, lorsque la motivation est indispensable pour se remettre au travail.

La motivation pour aujourd’hui est venue sous la forme d’une vidéo qui pourrait initialement sembler perplexe pour le spectateur. On voit un jeune garçon n’utiliser que ses mains pour capturer un avion instable qui, lorsqu’il est en l’air, semble être un avion grandeur nature, mais lorsqu’il se rapproche de la caméra, il s’avère être un jouet. Le lieu de tournage de la vidéo et toute information pertinente sont inconnus.

Cela m’a trompé jusqu’à la fin. Le moral? Nous rendons nos problèmes et nos peurs plus grands qu’ils ne le sont réellement. Les solutions sont toujours à notre portée. Ne faites pas en sorte que votre semaine me paraisse plus inquiétante qu’elle n’en a besoin. #MondayMotivation. pic.twitter.com/Ex6jGQg4fa— anand mahindra (@anandmahindra) 12 décembre 2022

Partageant la vidéo, Anand Mahindra a écrit: “Cela m’a trompé jusqu’à la toute fin. Le moral? Nous rendons nos problèmes et nos peurs plus grands qu’ils ne le sont réellement. Les solutions sont toujours à notre portée. Ne faites pas en sorte que votre semaine me paraisse plus inquiétante qu’elle n’en a besoin pour moi. Il a également ajouté le hashtag “Monday Motivation”.

Dans la vidéo de 11 secondes devenue virale, on peut voir un avion descendre rapidement et de manière incontrôlable au-dessus d’un quartier. L’avion qui vole trop près d’un réservoir d’eau et construit au sol est également pointé du doigt par un homme à moto.

Les téléspectateurs peuvent supposer que l’avion s’écraserait au sol d’après l’apparence de la vidéo. Cependant, un garçon debout sur le toit d’une école l’attrape en l’air. C’est à ce moment que les téléspectateurs se rendent compte que la taille de l’avion le fait ressembler à un véritable avion, alors qu’il n’était qu’un jouet.

Depuis qu’elle a été partagée ce matin, la vidéo a accumulé plus de trois lakh et plus de 18 000 likes. Un utilisateur commente : “Pensez à la solution et non au problème, il y a une solution à chaque problème.” https://twitter.com/preetamshah/status/1602233258053361664?s=61&t=4J2NEf6hJJdKxB9jguKxoQ

Un deuxième utilisateur a écrit: “Quel piège.”

Le tweet d’Anand Mahindra souligne à quel point les individus surestiment souvent la gravité de leurs problèmes malgré le fait qu’il peut y avoir des solutions relativement simples, et ses partisans semblent entièrement d’accord avec cette leçon de vie.

