Le message de motivation du lundi d’Anand Mahindra a un lien avec la démolition de la tour jumelle de Noida

Le 28 août, Country a été témoin de la chute des tours jumelles Supertech de Noida en 9 secondes. Alors que les internautes sur le site de micro-blogging Twitter ont largement partagé la vidéo de la plus grande démolition de bâtiments du pays, l’industriel Anand Mahindra a également laissé tomber un aperçu de l’appartement se transformant en poussière avec une leçon de vie lundi. “Pourquoi est-ce que j’utilise la démolition des tours Noida pour #MondayMotivation ? Parce que cela me rappelle les dangers de laisser notre ego devenir trop grand. Parfois, nous avons besoin d’explosifs pour démolir l’excès d’ego », a-t-il tweeté.

Les tours, qui étaient plus hautes que Qutub Minar, ont été rasées en quelques secondes par 3 700 kilogrammes d’explosifs. La Cour suprême a ordonné la démolition il y a un an, après avoir découvert que Supertech Ltd avait violé les normes de construction.

“Parfois, nous avons besoin d’explosifs pour démolir l’excès d’ego.” Extrêmement impressionné par cette notion. Continuez à guider les politiciens par vos écrits pour que notre pays devienne en réalité GRAND. – Harinderjit Singh (@Harinderjit1) 29 août 2022

Le tweet stimulant d’Anand Mahindra a été approuvé par les internautes dans la section des commentaires. L’un d’eux a écrit que nous avons parfois besoin d’explosifs pour démolir l’excès d’ego, ajoutant qu’il était extrêmement impressionné par cette idée. L’utilisateur des médias sociaux a également exhorté Anand Mahindra à continuer de guider les “politiciens par ses écrits” pour que le pays devienne un meilleur endroit.

La première étape dans la résolution de tout problème consiste en fait à admettre que nous avons le problème. Admettre ce problème est directement lié à l’ego. Une fois l’ego installé, place aux explosifs ! – Krishna (@Kr245906211) 29 août 2022

Un autre a ajouté: «La première étape pour résoudre n’importe quel problème consiste en fait à admettre que nous avons le problème. Admettre ce problème est directement lié à l’ego. Une fois que l’ego s’est installé, il est temps d’exploser !

Bien dit en termes absolus…! — GurukulDr.SukanyaSubbannaIyer (@sukanyaiyer2) 29 août 2022

Un troisième était également d’accord avec le magnat des affaires.

Découvrez d’autres réactions ici:

A moins que les fonctionnaires corrompus ne soient punis. Cela n’apportera aucune différence à la société. En fin de compte, l’homme ordinaire est le plus lâche. Entre les fonctionnaires corrompus du gouvernement et les constructeurs avides, ils sont pris pour un tirage au sort. — kvs (@kvs_87) 29 août 2022

Merde trop profond monsieur — अनुराग (@anuragfcbm) 29 août 2022

Quelle pensée significative 🙏🏻 – Dr Pragati Sinha (@dr_pragati) 29 août 2022

Quelle citation inspirante monsieur, quand ils vous présentent sur la première page du magazine TIME, cela pourrait sûrement être utilisé. — Ha__sh V (@Hash_it_) 29 août 2022

Très bien dit monsieur — praveen bhadada (@praveenbhadada) 29 août 2022

C’est la seule légende qui soit la plus appropriée de toutes en ce moment. — Sharda Gupta (@sharda2310gupta) 29 août 2022

Selon les rapports, plus de 5 000 personnes ont été invitées à quitter leur domicile, quelques heures avant la démolition. La circulation a également été suspendue pendant un certain temps et plusieurs animaux de compagnie de la région ont été secourus avant la procédure. Comme prévu, la tour jumelle a été rasée en gravats via la «technique de la cascade».

