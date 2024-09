Le message de Max Verstappen « si c’est sa dernière course » alors que les rumeurs de départ de Ricciardo s’intensifient

Max Verstappen a déclaré que Daniel Ricciardo pouvait être très fier de sa carrière en F1, si ce week-end s’avérait être le dernier de l’Australien.

Les spéculations vont bon train autour de Daniel Ricciardo alors que la F1 entre dans sa « pause d’automne » avec Liam Lawson lié à son siège VCARB pour le reste de la saison.

Max Verstappen : Daniel Ricciardo n’a pas à s’apitoyer sur son sort

La forme de Ricciardo cette année a vu l’Australien performer à un niveau solide, bien que peu spectaculaire, alors que Yuki Tsunoda a, le plus souvent, eu le dessus.

Bien que les performances de Ricciardo aient été meilleures lors des dernières courses, des stratégies faibles l’ont empêché de réaliser des courses accrocheuses et les rumeurs suggèrent que Liam Lawson pourrait être sur le point de prendre sa place – peut-être dès le Grand Prix des États-Unis.

Le siège de Ricciardo n’étant pas confirmé pour la F1 en 2025, l’option de Red Bull de conserver Lawson dans ses effectifs a expiré le 15 septembre. Depuis lors, Lawson est apparu dans le podcast Talking Bull de Red Bull, suggérant que les liens entre l’entreprise et Lawson n’ont fait que se renforcer.

En supposant que Lawson soit choisi pour le siège vacant du VCARB aux côtés de Yuki Tsunoda, déjà confirmé, la question se pose de savoir quel pilote Red Bull lui laissera la place. Sergio Perez semble avoir pris un tournant lors des dernières courses, car le travail a commencé à corriger la mauvaise voie de développement suivie avec la Red Bull RB20, et les spéculations concernant son avenir se sont apaisées depuis la pause estivale.

Ricciardo, seul pilote Red Bull sans contrat, risque donc d’être le candidat malchanceux.

Alors que Singapour est potentiellement sa dernière course avec Red Bull, et peut-être sa dernière course en F1 étant donné le manque de places disponibles en 2025, l’ancien coéquipier de Ricciardo chez Red Bull, Max Verstappen, s’est exprimé sur le sujet alors qu’on lui demandait si l’Australien méritait de rester en F1.

« Daniel est un gars formidable. Je pense qu’il a prouvé qu’il était un grand pilote de Formule 1. C’est un de mes amis », a déclaré Verstappen.

« Et je pense qu’en général, se retrouver dans cette situation n’est jamais agréable. Mais d’un autre côté, je ne pense pas qu’il doive s’apitoyer sur son sort.

« Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez à certaines étapes de votre carrière, mais vous avez quand même accompli bien plus que ce dont quiconque pourrait rêver dans sa vie.

« Même si c’est, disons, la dernière course ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours regarder en arrière et voir quelque chose d’extraordinaire que peu de gens peuvent réaliser et faire autre chose peut-être dans la vie aussi. Je veux dire, pourquoi pas ?

« Il y en a beaucoup d’autres… d’autres séries de courses ou pas. Peut-être qu’il suffit de se détendre à la ferme. Amusez-vous bien. Je veux dire, c’est un gars génial. Donc, vous savez, pour moi, oui, cela n’a pas vraiment d’importance si vous méritez d’être ici ou non. Beaucoup de gens méritent d’être ici. Certains ne méritent pas d’être ici. C’est aussi la vie, vous savez, dans tous les types de sports. C’est comme ça que ça se passe. »

Ricciardo, considéré comme l’un des meilleurs pilotes de la discipline au cours de son passage chez Red Bull Racing entre 2014 et 2018, a vu son étoile s’est estompée lors d’une période difficile chez McLaren en 2021 et 2022. Bien qu’il ait retrouvé une partie de sa réputation au cours des années qui ont suivi, Verstappen a déclaré qu’il serait toujours difficile pour Ricciardo de montrer une forme solide avec une équipe de milieu de tableau.

« C’est, encore une fois, très difficile de commenter ces choses parce qu’on ne peut pas non plus regarder au sein de l’équipe, n’est-ce pas ? », a-t-il déclaré.

« Je veux dire, OK, de l’extérieur, peut-être que les gens attendent toujours plus ou souhaitent plus. C’est juste très difficile au milieu de terrain, je dirais, d’avoir une bonne série de forme également. Ouais, je ne sais pas, c’est juste que, je suppose que tout le monde espère plus.

« Je pense que c’est pareil pour lui, n’est-ce pas ? On veut toujours s’améliorer, naturellement. Chaque année, on veut devenir un meilleur pilote et parfois, ça marche un peu mieux que les autres années. »

Daniel Ricciardo : Je crois que je serai là pour le reste de l’année 2024

S’exprimant sur les spéculations dans les médias jeudi à Singapour, Ricciardo a confirmé qu’il attendait une décision concernant son avenir en F1 2025 – et pense qu’il restera avec VCARB pour le reste de la saison en cours.

« Disons que ma première attente concerne l’année prochaine, donc c’est là où j’en suis en ce moment », a-t-il déclaré.

« Évidemment, je ne peux pas donner trop de détails, mais en termes de contrat, nos dates se situent désormais à peu près dans cette fenêtre, donc je m’attends essentiellement à un oui ou à un non pour 25.

« Je suis au courant de certaines discussions et spéculations sur le reste de la saison, mais pour moi, pour le moment, je n’en ai pas connaissance.

« Je pense que la décision sera prise l’année prochaine, mais il est évident que des choses folles se sont produites dans le sport.

« Je ne vais pas non plus rester ici trop vantard et confiant. [about staying put for the rest of 2024].

« Je crois que je le serai, mais on verra bien. »

Interrogé directement pour savoir si Singapour pourrait être sa dernière apparition en F1, il a répondu : « Je ne pense pas, mais je ne veux pas non plus rester ici et jouer le rôle d’avocat.

« Je dirais que non, mais nous savons aussi comment fonctionne ce sport. Les gens n’ont jamais vu une saison complète auparavant, donc ce n’est pas nouveau à certains égards.

« Je ne veux pas non plus dire : « Oh non. À 100 %. [safe]Je parierais toute ma maison là-dessus. – Je suis là depuis trop longtemps.

Lire la suite : Daniel Ricciardo fait son admission pour la dernière course du GP de Singapour avec une fenêtre de clause ouverte