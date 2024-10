Le message de Mark Cuban sur les prix d’un million de dollars d’Elon Musk devient viral

L’entrepreneur milliardaire Mark Cuban a suscité un large débat sur les réseaux sociaux avec un message remettant en question la légalité de la dernière initiative politique d’Elon Musk.

La controverse entoure le projet récemment annoncé par Musk d’offrir des prix quotidiens d’un million de dollars aux électeurs des États swing qui signent une pétition soutenant les premier et deuxième amendements de la Constitution américaine.

Musk, PDG de X et fervent partisan de l’ancien président Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2024 contre la vice-présidente Kamala Harris, a dévoilé cette stratégie d’engagement des électeurs sans précédent lors d’un événement public à Harrisburg, en Pennsylvanie.

L’homme d’affaires et personnalité de la télévision Mark Cuban s’adresse à un rassemblement pour le vice-président démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, le 17 octobre 2024 à la Crosse, Wisconsin. Cubain tire la sonnette d’alarme sur les réseaux sociaux à propos de la course électorale d’un million de dollars d’Elon Musk. (Photo par Andy Manis/Getty Images)

Selon Musk, son America PAC (Political Action Committee) offrirait aux électeurs inscrits dans les principaux États clés la possibilité de gagner 1 million de dollars par jour jusqu’aux élections du 5 novembre.

Pour participer, les électeurs inscrits doivent signer une déclaration indiquant : « Les premier et deuxième amendements garantissent la liberté d’expression et le droit de porter des armes ».

Musk a annoncé le premier gagnant, John Dreher, lors de l’événement d’Harrisburg. Les deux prochains gagnants viendront de Pennsylvanie, après quoi le concours sera ouvert aux électeurs inscrits en Géorgie, au Nevada, en Arizona, au Michigan, au Wisconsin et en Caroline du Nord.

L’agrégateur FiveThirtyEight de Nate Silver, qui estime les moyennes des sondages des candidats à la présidentielle en analysant plusieurs sondages, place Trump et Harris à égalité en Pennsylvanie à 47,8 pour cent dimanche après-midi.

La controverse a pris de l’ampleur en ligne lorsque Cuban a partagé un article du journaliste et chercheur émérite Norman Ornstein sur X qui a attiré l’attention sur le plan de Musk : « Le ministère de la Justice de Merrick Garland doit intervenir immédiatement. »

Cuban a republié le message et tagué le gouverneur démocrate de Pennsylvanie Josh Shapiro, qui a recueilli 1,4 million de vues et 3 400 commentaires, en disant : « Je suis presque sûr que même si cela peut ou non violer les lois électorales, il peut violer les lois sur les jeux en Pennsylvanie. » il a écrit sur X.

Pour étayer son argument, l’entrepreneur technologique a inclus une capture d’écran du site Web du ministère du Revenu de Pennsylvanie, qui déclare : « En Pennsylvanie, toutes les formes de jeu sont illégales, sauf autorisation expresse de la loi. »

La liste comprend également d’autres formes légales de jeu dans l’État, notamment la loterie de Pennsylvanie, le bingo, les machines à sous, les jeux de table et les petits jeux de hasard.

Lors d’une interview dimanche sur « Meet The Press » de NBC, le gouverneur Shapiro a exprimé ses inquiétudes concernant la dernière initiative électorale de Musk, déclarant: « Je pense que c’est quelque chose que les forces de l’ordre pourraient examiner. »

Ce projet controversé a également attiré l’attention des experts juridiques dans le domaine du droit électoral. Le Presse associée rapporte que des experts en droit électoral s’inquiètent de la légalité du cadeau de Musk.

L’avocat chargé du financement de la campagne, Brendan Fischer, suggère que le concours pourrait s’approcher d’une limite légale en exigeant l’inscription des électeurs pour être éligible aux prix. Fischer a déclaré dans un e-mail à PA« Il y aurait peu de doutes sur la légalité si tous les signataires de la pétition basés en Pennsylvanie étaient éligibles, mais conditionner les paiements à l’enregistrement viole sans doute la loi. »

Rick Hasen, professeur à la faculté de droit de l’UCLA, souligne les lois interdisant le paiement pour l’inscription des électeurs ou le vote. « S’il ne faisait que payer des gens pour qu’ils signent la pétition, cela pourrait être un gaspillage d’argent. Mais cela n’a rien d’illégal », a-t-il déclaré dans une interview.

« Le problème est que les seules personnes éligibles pour participer à ce concours sont les personnes inscrites sur les listes électorales. Ce qui rend cela illégal. »

Merci pour les gens qui m’ont référé à la loi sur les tirages au sort. Je m’en remets aux avocats. Mais s’il respecte la loi applicable, il doit admettre que cela pourrait être légal. Cela ne tient pas compte des lois FEC. https://t.co/dhf4CQKt3Q – Mark Cubain (@mcuban) 20 octobre 2024

Dans un message de suivi, Cuban a déclaré plus tard qu’il s’en remettrait aux conseils juridiques professionnels sur la question : « Merci pour les gens qui m’ont référé à la loi sur les tirages au sort. Je m’en remets aux avocats. Mais s’il respecte la loi applicable, il doit l’admettre. on dirait que ça pourrait être légal. »

Il a ajouté une mise en garde : « Cela ne tient pas compte des lois FEC. »