Le message de la Saint-Valentin de Lauren Conrad est l’incarnation même de la vie en quarantaine

Bien que la vie ait manqué de séances de photos, l’amour n’a pas manqué pour Lauren Conrad.

En l’honneur de la Saint-Valentin, la créatrice de mode et ancienne star de télé-réalité s’est rendue sur Instagram dimanche 14 février avec une photo en l’honneur de son mari. Guillaume Tell. La photo montrait le musicien avec leurs fils pendant l’heure du bain pendant que Conrad capturait le moment. Alors que certaines stars ont mis à jour leurs flux de médias sociaux avec des portraits brillants pour les vacances, Conrad’s était un regard candide dans les coulisses de la vie quotidienne en tant que famille de quatre personnes au milieu de la pandémie de coronavirus.

« Joyeuse Saint Valentin !! C’est honnêtement la seule photo que nous avons prise ensemble cette année », a-t-elle légendé la photo. « William déteste les photos, mais je l’aime. » En septembre 2020, le couple a célébré six ans de mariage. Commémoration du jalon, Conrad écrit à son mari, « Je t’aime de tout mon cœur. »

Moins d’un an plus tôt, ils ont accueilli leur deuxième enfant ensemble, un petit garçon nommé Charlie Wolf Tell. En juillet 2017, ils sont devenus parents pour la première fois avec la naissance de leur fils maintenant âgé de 3 ans, Liam James Tell.