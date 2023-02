Le message de la Saint-Valentin de l’arbitre Kumar Dharmasena présente Sourav Ganguly, les fans perplexes

Le joueur de cricket et arbitre sri-lankais Kumar Dharmasena a quitté Internet en se grattant la tête après avoir publié des photos de lui avec Sourav Ganguly et Ramiz Raja, ancien joueur de cricket pakistanais et ancien directeur du Pakistan Cricket Board. Dernièrement, les gens ont commencé à prendre la Saint-Valentin comme une occasion d’exprimer leur amour pour leurs amis et leur famille en plus de leurs partenaires amoureux. Considérez, par exemple, les nombreuses femmes célébrant la « Journée de la Galentine » pour lutter contre notre obsession culturelle de l’amour romantique. Le jour, cependant, a traditionnellement été considéré comme le jour de l’amour romantique.

“Joyeuse Saint-Valentin à vous tous”, a écrit Dharmasena sur Facebook avec des emojis de cœur dans la légende de ses photos avec Ganguly et Raja. Les gens sur Twitter et Facebook sont curieux de savoir ce que le message implique.

« “Je ne l’ai pas vu venir” tweet du jour », a écrit un utilisateur de Twitter. « Est-ce qu’il sait ?? Un autre a demandé.

En ce qui concerne les messages “déroutants” des joueurs de cricket, le joueur de cricket pakistanais Shahnawaz Dahani a fait peur le mois dernier à Twitter avec un tweet sur l’entraîneur de bowling de l’équipe, Shaun Tait, dont le contrat devait expirer.

Après la conclusion de la série ODI entre le Pakistan et la Nouvelle-Zélande à Karachi, Dahani avait partagé une série de photos de lui-même avec Tait et l’avait sous-titrée : « Un ami qui a apporté des sourires, est parti la nuit dernière avec des larmes. #ShaunTait”. L’emoji qui pleure couplé à celui du cœur brisé a surpris de nombreux utilisateurs de Twitter, en supposant que Tait était décédé.

“Fini la série. Quitter le Pakistan avec le cœur lourd », avait tweeté Tait. Bien que beaucoup de ses fans se soient opposés au tweet de Dahani, Tait lui-même l’a cité-tweeté et a écrit : « Vous allez tous me manquer ». Il a également tweeté une photo de lui avec Dahani, sous-titré, “Dernier selfie avec Don @ShahnawazDahani avant de quitter le Pakistan.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici