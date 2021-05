Puisant dans le buzz généré par le prochain épisode «Reunion» de la sitcom américaine «Friends», la police de Mumbai a fait passer un message: Réunissez-vous avec vos amis, mais seulement lorsque COVID est terminé. Friends: The Reunion, un épisode spécial mettant en vedette des stars originales de la populaire émission de comédie « Friends » sera diffusée plus tard ce mois-ci. Comme un teaser de l’épisode sorti jeudi, #FriendsReunion a commencé à devenir tendance.

Pour ne pas rater l’occasion, la police de Mumbai a publié son avis sur Instagram avec les hashtags #FriendsForever #FriendsOfSafety #TakingOnCorona.

«Retrouvez vos AMIS – mais seulement après la dernière saison de # COVID19, s’il vous plaît? Jusque-là, les rencontres en ligne « seront là pour vous », a déclaré la police de la ville.

La publication Instagram a recueilli environ 53000 likes en sept heures et des centaines de commentaires. La publication sur le compte Twitter de la police de Mumbai a également remporté des milliers de likes.

Pendant ce temps, les retrouvailles tant attendues deviennent virales même parmi la génération Z. La raison? BTS. Le groupe de garçons K-pop BTS est l’un des nombreux invités qui seront invités à participer à l’émission. Justin Bieber, Lady Gaga et la sensation coréenne BTS, a annoncé jeudi le service de streaming HB0 Max, parmi les nombreux invités de célébrités qui devraient apparaître dans l’émission de réunion.

Le Bangtan Sonyeondan est un groupe de K-Pop très populaire dont les armées de fans dirigent actuellement Twitter et sont connus pour son volume et sa solidarité envers les causes mondiales ainsi que les artistes et le contenu de la K-pop. Alors que la nouvelle de l’apparition du BTS sur les Amis a éclaté, de nombreux médias sociaux ont commencé à célébrer en prévision du croisement légendaire.

(Avec entrées PTI)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici