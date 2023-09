Le message de la pionnière de la paix Bertha von Suttner résonne toujours

Première femme à recevoir le prix Nobel de la paix en 1905, les réflexions de la pacifiste autrichienne Bertha von Suttner sont encore citées par les défenseurs de la paix alors que la guerre en Ukraine se poursuit.

Von Suttner était à la recherche d’un « meilleur idéal », selon le journaliste français Antoine Jacob, dont la nouvelle biographie « Bertha la Paix » sera publiée la semaine prochaine.

Plus d’un siècle plus tard, son discours de lauréate du prix Nobel de la paix de 1906, dans lequel elle affirmait que le bonheur se développe en temps de paix, n’a rien perdu de son acuité.

« Des forteresses sont érigées, des sous-marins sont construits, des zones entières sont minées, des dirigeables sont testés pour être utilisés en temps de guerre ; et tout cela avec un tel zèle – comme si attaquer son voisin était la fonction la plus inévitable et la plus importante d’un État », lui a dit von Suttner. des auditeurs principalement masculins.

– Travail provocateur –

Elle est née dans une famille aristocratique de l’Empire autrichien en 1843.

Accablée par les dettes de jeu de sa mère, elle devient gouvernante et professeur de musique dans la maison von Suttner et épouse le fils de la famille, Arthur, qui, comme elle, refuse de se conformer aux normes.

En tant que journaliste et romancier, le polyglotte a publié 60 nouvelles, quelques essais et 19 romans, dont le roman anti-guerre influent et provocateur « Déposez vos armes » en 1889.

Grâce à ses origines aristocratiques, son énergie, sa détermination et son talent pour mobiliser la bonne volonté, von Suttner est devenue l’un des dirigeants du mouvement international pour la paix.

« Fille de général, elle a grandi dans un environnement où tomber au front avec l’approbation de Dieu était un honneur », a expliqué à l’AFP son biographe Jacob.

« Nous devons réaliser jusqu’où elle est venue. »

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les réflexions de von Suttner sur le respect du droit international, le désarmement et le multilatéralisme sont « plus pertinentes que jamais », a déclaré l’historien norvégien du prix Nobel Asle Sveen.

« L’ordre international prôné par Suttner et le mouvement pacifiste se désintègre une fois de plus », a déclaré Sveen.

« Son message d’avertissement ‘Déposez les armes’ est plus que jamais d’actualité face aux gestes de menace nucléaire », a déclaré à l’AFP le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg.

Sa vision du monde cosmopolite, libérale et anticléricale lui a cependant valu une féroce inimitié dans les cercles nationalistes, où elle a été ridiculisée sous le nom de « Berthe des Juifs ».

Elle décède en juin 1914, à l’âge de 71 ans, juste avant le début de la Première Guerre mondiale.

– « Rôle décisif » –

Von Suttner a également joué « un rôle décisif » en convainquant son ami et mécène, l’inventeur suédois Alfred Nobel, de décerner un prix pour la paix, selon Jacob.

Mais depuis la création de ce prestigieux prix en 1901, seules 18 femmes ont obtenu cette distinction, contre 92 hommes.

La deuxième femme à remporter ce prix fut l’Américaine Jane Addams, 26 ans après von Suttner.

Malgré sa notoriété, qui lui a valu une audience privée du président américain de l’époque, Theodore Roosevelt, von Suttner n’avait pas le droit de voter et devait être accompagnée de son mari lorsqu’elle voyageait.

« Parmi tous ces hommes, elle a essayé de jouer un rôle complètement à l’opposé de la pensée dominante et sans que personne ne la pousse », a expliqué Jacob à l’AFP.

Son héritage en Autriche a également connu des hauts et des bas.

Le régime nazi, qui a annexé l’Autriche en 1938, a brûlé ses livres et une place viennoise inaugurée en son honneur a été rebaptisée en 1957 en l’honneur du poète Rainer Maria Rilke.

Mais en 1966, son image fut imprimée sur le billet de 1 000 schillings.

En 1986, une petite rue de Vienne porte son nom.

Et aujourd’hui, elle apparaît sur la pièce de deux euros de l’Autriche, pays neutre qui abrite plusieurs organes de l’ONU.

bur-bg/jza/jj/smw