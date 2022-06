Le message de la fête des pères de Kate Hudson pour Kurt Russell le laisse en larmes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le post de Kate Hudson sur la fête des pères a fait pleurer Kurt Russell.

Hudson, 43 ans, a partagé une photo de retour d’elle-même et de l’acteur sur Instagram pour marquer les vacances.

« Un père amusant, aventureux, passionné, déterminé, honnête, dévoué, incroyable et le meilleur coiffeur de Los Angeles ! Nous avons de la chance ! Je t’aime papa ! Bonne fête des pères », a écrit Hudson en légende de la photo.

Russell, qui n’a pas son propre compte Instagram, a partagé un commentaire via la mère de Hudson, Goldie Hawn.

KATE HUDSON DIT QUE LES PARENTS CÉLÈBRES GOLDIE HAWN, KURT RUSSELL VOULAIT AVOIR « LA MEILLEURE FAMILLE »

« Chérie, j’ai montré ça à papa. Voici son message… », a écrit Hawn avant d’ajouter les mots de Russell.

« Birdie, maman vient de me montrer cette photo, ce cadeau parfait pour la fête des pères. Je ne l’ai jamais vu auparavant. Wow… C’est une tuerie. Il y a beaucoup d’eau sous le pont… C’est un peu difficile de le voir parce que toute cette eau semble d’une manière ou d’une autre a trouvé son chemin dans mes yeux… merci d’avoir fait de moi le père le plus chanceux du monde ma chérie. Je t’aime, papa.

Hawn et Russell se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage de « The One and Only, Genuine, Original Family Band » en 1968. Les deux ont commencé à se fréquenter en 1983 lorsqu’ils ont filmé « Swing Shift » ensemble.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Hudson aurait eu environ quatre ans au moment où les deux ont commencé leur relation.

Ils sont ensemble depuis, même s’ils se sont juré de le faire ne jamais se marier .

« Nous nous sommes parfaitement débrouillés sans nous marier », avait précédemment déclaré Hawn expliqué . « Je me sens déjà dévoué et n’est-ce pas ce que le mariage est censé faire ? Donc, tant que mon état émotionnel est dans un état de dévotion, d’honnêteté, d’attention et d’amour, alors tout va bien. Nous avons élevé nos enfants avec brio. ; ce sont de belles personnes. Nous avons fait un excellent travail là-bas, et nous n’avions pas besoin de nous marier pour le faire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Hawn et Russell ont un fils ensemble : l’acteur Wyatt Russell. Hawn a également deux enfants – Kate et Oliver Hudson – avec son ex Bill Hudson, tandis que Russell partage son fils Boston Russell avec son ex-femme Season Hubley.