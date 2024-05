Le message de Donald Trump sur Evan Gershkovich suscite la fureur : « dégoûtant »

Post Truth Social de l’ancien président Donald Trump sur Evan Gershkovich, le le journal Wall Street journaliste détenu dans une prison russe, a déclenché une vague de réactions négatives jeudi.

Gershkovich a été arrêté en Russie en mars 2023 et reste en prison après que le Service fédéral de sécurité a lancé une affaire d’espionnage contre lui. S’il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une peine allant jusqu’à 20 ans de prison. Des responsables et des journalistes américains ont demandé sa libération et aucune date de procès n’a été fixée, selon Reuters.

Trump, le candidat républicain présumé à la présidentielle, a publié un article sur Gershkovich sur sa plateforme de médias sociaux jeudi vers 1h30 du matin, écrivant qu’il serait libéré « presque immédiatement après les élections » s’il gagnait en novembre.

L’ancien président Donald Trump s’adresse aux journalistes devant le tribunal pénal de Manhattan, le 21 mai à New York. Le dernier message de Trump sur le journaliste Evan Gershkovich a suscité la fureur sur les réseaux sociaux le 23 mai.

Justin Lane-Pool/Getty Images



« Evan Gershkovich, le journaliste du Wall Street Journal, détenu par la Russie, sera libéré presque immédiatement après les élections, mais certainement avant que je prenne mes fonctions. Il sera chez lui, en sécurité et avec sa famille. Vladimir Poutine, Le président de la Russie fera cela pour moi, mais pas pour n’importe qui d’autre, et NOUS NE PAYERONS RIEN ! » lit-on dans le message.

Le message a suscité l’indignation sur X, anciennement Twitter. Semaine d’actualités a contacté la campagne Trump pour commentaires par e-mail.

« C’est dégoûtant », a écrit l’ancienne procureure fédérale Joyce Vance. « Au-delà de ça, ‘Poutine fera ça pour moi’. Non. SI Trump dit la vérité ici, Poutine agit dans son propre intérêt. Une autre présidence Trump aide Poutine à atteindre ses objectifs et nuit à l’Amérique. »

L’avocat Aaron Parnas a posté : « ‘Vladimir Poutine… fera cela pour moi mais pas pour quelqu’un d’autre.’ Si cela ne vous fait pas froid dans le dos, ça devrait le faire. »

« Trump – dans son infinie stupidité – a probablement, dans une certaine mesure, réduit les chances que Poutine libère Evan Gershkovich avant les élections maintenant. Quel imbécile », a écrit Anthony Michael Kreis, avocat et professeur au Georgia State University College of Loi.

D’autres, cependant, ont défendu Trump.

« Littéralement, personne ne se soucie des allégations juridiques fabriquées contre Trump à ce stade – ceux qui portent ces accusations ont déjà perdu toute bonne foi et toute crédibilité. C’est pourquoi cela ne fonctionne pas », a écrit Craig Chamberlin.

Dmitri Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine, a déclaré que « Poutine n’avait aucun contact avec Donald Trump » en réponse à ce message, selon le média d’État russe Tass.

Trump a dit Temps magazine en avril, il estime que Gershkovich devrait être libéré.

« Le journaliste doit être libéré et il le sera », a-t-il déclaré dans une interview. « Je ne sais pas s’il sera libéré sous Biden. Je le ferais libérer. »

Le président Joe Biden, le candidat démocrate présumé, a demandé la libération de Gershkovich, écrivant que son administration « continuera à travailler chaque jour pour obtenir sa libération » dans un communiqué du 29 mars, un an après sa détention.

« Le journalisme n’est pas un crime, et Evan est allé en Russie pour faire son travail de journaliste, risquant sa sécurité pour faire la lumière sur l’agression brutale de la Russie contre l’Ukraine », a déclaré Biden.