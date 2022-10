Le message d’Antonio Rudiger aux fans du Real Madrid après la collision

‘Antonio Rudiger est rentré chez lui bandé et meurtri après avoir marqué un niveleur tardif pour le Real Madrid. Instagram @toniruediger

Antonio Rudiger a épargné les rougissements du Real Madrid avec un but tardif qui a qualifié les champions d’Europe en titre pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi, mais sa récompense a été une collision brutale qui l’a vu revenir dans la capitale espagnole avec la tête bandée.

Le défenseur allemand a marqué un but égalisateur à la 95e minute contre le Shakhtar Donetsk pour sceller un match nul 1-1 à Varsovie, et dans le processus a subi une vilaine coupure au front qui l’a vu quitter le terrain couvert de sang et nécessitant des points de suture.

Avec le match dans le temps additionnel, Madrid menait 1-0 avec les hôtes du Shakhtar – qui sont contraints de jouer des matchs à domicile dans la capitale polonaise en raison de la guerre en cours en Ukraine – sur le point de remporter une célèbre victoire.

C’est le coéquipier international de Rudiger, Toni Kroos, qui a fait signe au défenseur central de 6 pieds 3 pouces dans la surface de réparation du Shakhtar, sachant que Los Blancos‘ les chances d’un but tardif pourraient reposer sur sa capacité aérienne. À la 92e minute, la première occasion s’est présentée, alors que Kroos lançait une passe de quart-arrière dans la surface que Rudiger dirigeait à quelques centimètres de large.

Il semblait que le moment de Madrid était venu et reparti. Mais trois minutes plus tard, dans une copie conforme du mouvement précédent, Kroos a joué le même ballon et Rudiger s’est levé pour le diriger vers le filet.

Le défenseur n’a cependant pas eu l’occasion de célébrer.

Antonio Rudiger du Real Madrid a eu une collision frontale avec Anatolii Turbin alors qu’il se dirigeait vers l’égalisation. Mateusz Slodkowski/DeFodi Images via Getty Images

Le gardien de 21 ans du Shakhtar, Anatolii Trubin, avait quitté sa ligne pour tenter d’atteindre le ballon en premier et alors que Rudiger le dirigeait vers le but, Trubin est entré en collision avec lui la tête la première. C’était une collision écœurante et inquiétante.

Rudiger a repoussé ses coéquipiers en fête et s’est mis à genoux, étourdi et saignant déjà visiblement.

Les deux joueurs étaient allongés sur le gazon, mais c’est le joueur madrilène qui semblait s’être le plus mal sorti. Sa chemise blanche imbibée de sang et luttant pour voir à travers un œil, Rudiger a été aidé par le personnel médical pour un traitement ultérieur.

Antonio Rudiger a pris un tir alors qu’il est entré en collision avec le gardien lors de son égalisation de dernière minute pour le Real Madrid. pic.twitter.com/4NGMxRbqzi — ESPN FC (@ESPNFC) 11 octobre 2022

Le match s’est terminé quelques secondes plus tard – et naturellement, l’accent était mis sur l’état du buteur Rudiger. L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti n’a pas tardé à calmer toute inquiétude sérieuse dans son interview télévisée d’après-match.

“Il s’est coupé le front, c’est une coupe assez longue, mais il va bien”, a déclaré Ancelotti, avant de rire : “Il voulait revenir !”

Plus tard dans sa conférence de presse, Ancelotti a donné plus de détails : “Il est recousu. Il est conscient, parle, sourit, heureux d’avoir marqué.”

Kroos a ajouté: “J’ai vu de meilleures photos, pour être honnête. C’est difficile, il y a beaucoup de sang, comme vous l’avez vu sur le terrain. Espérons qu’il revienne le plus tôt possible.”

Rudiger lui-même est allé sur Instagram plus tard pour assurer aux fans qu’il allait bien. “Ce qui ne te tue pas te rend plus fort !” a déclaré le joueur dans un message, avant d’ajouter une image à son histoire qui le montrait souriant – tout en arborant un bandage substantiel couvrant son front et un œil – lors du vol de retour de l’équipe à Madrid.

“Nous sommes vivants” la légende discrète disait.

🛫 @ToniRuediger ya está en el avión 🤕 ¡Seguimos vivos ! 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/GhRKIe3W0N — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 11 octobre 2022

Rudiger subira de nouveaux tests mercredi, sa participation étant désormais incertaine pour dimanche Classique avec les rivaux de la Liga Barcelone (diffuser EN DIRECT, dimanche à 10 h 15 HE sur ESPN + aux États-Unis.)

Le joueur de 29 ans n’est pas étranger à mettre sa tête là où ça fait mal. En 2021, alors qu’il jouait pour Chelsea, il portait un masque de protection lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Madrid après avoir reçu un coup au visage lors du match aller, un match nul 1-1 au Bernabeu.

À l’époque, l’entraîneur Thomas Tuchel a déclaré que Rudiger avait “une petite blessure osseuse sur le côté du visage”, bien qu’il ait été rapporté plus tard qu’il s’était en fait cassé la mâchoire, faisant de sa performance colossale lors de la victoire 2-0 de Chelsea à Stamford Bridge juste huit jours plus tard d’autant plus impressionnant.

Et bien que Rudiger n’ait pas porté le masque lorsque Chelsea a battu Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions de cette saison, il l’a fait à nouveau lorsqu’il a représenté l’Allemagne au Championnat d’Europe de cet été.