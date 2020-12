Homme! Brad Pitt je viens de recevoir le meilleur message d’anniversaire de Shania Twain.

Le lauréat d’un Oscar a eu 57 ans le vendredi 18 décembre et a reçu un cri épique de la chanteuse de 55 ans. Comme les fans le savent bien, Twain a mentionné Pitt dans son hit de 1997 « That Don’t Impress Me Much » quand elle a prononcé les mots « OK, donc vous êtes Brad Pitt. Cela ne m’impressionne pas beaucoup. » Mais il semble que la superstar de la musique country chante maintenant un air différent.

«Joyeux anniversaire à Brad Pitt», elle tweeté. « Je ferai une exception pour aujourd’hui. »

Bien sûr, ses fans ont apprécié le jeu de mots. « Cela devrait beaucoup l’impressionner, » un abonné a écrit. Ajoutée un autre, « Incroyable. C’est le tweet de 2020. »

Alors, qu’est-ce qui a conduit Twain à inclure Pitt dans la chanson en premier lieu? Apparemment, elle est venue avec les paroles après avoir vu ses photos de nu dans Playgirl. Pitt a ensuite poursuivi le magazine pour les photos de paparazzi, avec un juge rappeler le problème et ordonner une interdiction sur la vente et la distribution de celui-ci.