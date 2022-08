Le message d’anniversaire de Nikki Tamboli pour son “amant” suscite des rumeurs de rencontres ; Les internautes trollent la star de Bigg Boss 14 en disant “Paisa bolta hai”

A Nikki Tamboli trouvé l’amour? Eh bien, son dernier Instagram a lancé Instagram et d’autres sites de médias sociaux. Les rumeurs de rencontres avec Nikki Tamboli sont devenues le sujet de conversation de la ville ces dernières heures. L’actrice et candidate à la télé-réalité a fait la une des journaux pour son dernier Instagram poste avec une entrepreneuse et sa meilleure amie qu’elle a qualifiée d'”amoureuse”. Maintenant, les fans spéculent si le Grand Patron 14 star a trouvé l’amour dans sa vie. Cependant, elle se fait également troller pour la même chose.

Le souhait d’anniversaire de Nikki Tamboli pour son “amant”

La sensation de Khatron Ke Khiladi 11, Nikki Tamboli, a pris son compte sur les réseaux sociaux il y a quelques heures et a partagé quelques photos avec l’entrepreneur Manan Shah. Nikki est vue en train d’étreindre Manan sur les photos. Sa légende sur le post a fait sensation sur les réseaux sociaux. Bien que Nikki ait posté BFF dans le hashtag de la légende, elle a également écrit : “Notre amour est aussi vrai et tendre qu’il vient ! Joyeux anniversaire, mon amant et meilleur ami.” Nikki Tamboli a également ajouté “toujours et pour toujours” dans le hashtag. Découvrez la publication Instagram de Nikki pour Manan Shah ici:

Nikki se fait troller pour son poste

La vie amoureuse de Nikki Tamboli a toujours été largement discutée dans le nouvelles de divertissement. Dès que Nikki Tamboli a publié le souhait d’anniversaire pour son amie, sa section de commentaires Instagram a été inondée de diverses déclarations. Alors que certains ont abandonné le cœur pour que Nikki ait trouvé l’amour (juste des spéculations, rien n’a été confirmé ni par Nikki ni par Manan), certains ont juste trollé Nikki. De nombreux internautes ont commenté en disant que tout était une question d’argent. “Paisa bolta hai”, ont écrit les internautes dans la section des commentaires. Certains ont également mentionné Jaan Kumar Sanu et Pratik Sehajpal dans les commentaires. Découvrez-les ci-dessous :

Liens précédents de Nikki

La vie amoureuse de Nikki Tamboli fait parler de lui depuis son Bigg Boss 14 jours. Elle avait apporté les vêtements de son ex à l’intérieur de la maison et s’était battue pour les obtenir. Pendant son séjour dans la maison, Nikki était liée à Jaan Kumar Sanu. Au cours des deux derniers mois, Nikki a également été liée au finaliste de Bigg Boss 15 et au concurrent de Khatron Ke Khiladi 12 Pratik Sehajpal. Nikki n’a pas encore réagi aux rumeurs de rencontres avec Manan.