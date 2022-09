Le message d’Anand Mahindra sur l’écriture manuscrite des médecins laisse Internet en deux

Les médecins et la mauvaise écriture ont une relation quelque peu troublée – une vidéo récente partagée par l’industriel Anand Mahindra l’a prouvé. Le président du groupe Mahindra est un fervent utilisateur des médias sociaux et laisse souvent ses abonnés en suspens avec ses commentaires sur la plate-forme de médias sociaux Twitter. Récemment, l’homme d’affaires de Mumbai, âgé de 67 ans, a partagé une courte vidéo dans laquelle l’écriture d’un médecin se détériore de plus en plus au fil des ans. Le clip de 15 secondes s’intitulait « Doctor’s Handwriting be like » et montrait comment l’écriture manuscrite d’un médecin change tout au long de sa carrière universitaire. Jetez un œil à la vidéo hilarante ici et jugez par vous-même.

Le magnat des affaires a sous-titré la vidéo et a dit : « Hilarant. Mais vrai.” Les internautes étaient sur la clôture en réagissant à la vidéo partagée avec humour. Alors que certains ont convenu que les médecins en Inde avaient une écriture manuscrite inintelligible; d’autres ont noté que cela était dû à une pression de travail atroce.

Un commentaire d’un médecin sur le message de Mahindra a déclaré: “Absolument vrai – approuvé par un médecin”.

Un autre a dit : « Il y a un dicton qui dit que la prescription d’un médecin ne peut être déchiffrée que par un chimiste. Un médecin avec une bonne écriture est rare. Par conséquent, continuons à réfléchir aux médicaments contenus dans une ordonnance. »

Le message de Mahindra a également été repéré par l’ancien député de Rajya Sabha et passionné de médias sociaux, Subramanian Swamy. Il a apprécié le message et a écrit: «Excellente recherche. Je vais découvrir ce que disent les experts en décodage de l’écriture manuscrite.

Grande recherche. Découvrez ce que disent les experts du décodage de l’écriture manuscrite – Swamy subramanien (@ Swamy39) 4 septembre 2022

Anand Mahindra aime partager de temps en temps des vidéos amusantes et intéressantes avec sa famille en ligne. Pour marquer l’occasion propice de Ganesh Chaturthi, Anand Mahindra a partagé une vidéo d’une idole majestueuse de Lord Ganapati assis sur un char.

Il est imparable. Que sa Force soit avec vous. Ayez une bénédiction #GaneshChaturthi pic.twitter.com/fGOFy0VrML — anand mahindra (@anandmahindra) 31 août 2022

Avec le clip, il a écrit: «Il est imparable. Que sa Force soit avec vous. Ayez un bienheureux.

