Le message d’Anand Mahindra mettant en vedette un oiseau combattant le vent est une motivation parfaite pour le lundi

Anand Mahindra, président du groupe Mahindra, est un fervent utilisateur des médias sociaux et tweete souvent des faits intéressants. L’industriel a posté lundi une vidéo de l’oiseau, mettant en avant le beau message derrière celui-ci. La vidéo montrait un oiseau luttant contre des vents violents. Malgré les obstacles, l’oiseau ne perd pas espoir et continue d’essayer de battre des ailes et de s’élever « La nature ne manque jamais de nous donner des leçons pour nos propres vies. Comment affrontez-vous les périodes agitées ? Quelle que soit votre profession, laissez vos ailes battre lorsque les vents vous secouent, mais gardez la tête stable, l’esprit clair et les yeux attentifs », a écrit Mahindra en partageant le hashtag de la motivation du lundi.

Regardez la vidéo ci-dessous.

La nature ne manque jamais de fournir des leçons pour nos propres vies. Comment affrontez-vous les périodes agitées ? Quelle que soit votre profession, laissez vos ailes battre lorsque les vents vous secouent, mais gardez votre tête stable, votre esprit clair et vos yeux attentifs. #MondayMotivation pic.twitter.com/YDVm1uJXx5 — anand mahindra (@anandmahindra) 10 octobre 2022

La vidéo, initialement partagée par Viral Hog, a accumulé plus de 4,4 millions de vues ainsi que des tas d’éloges en ligne. Les utilisateurs ont remercié Mahindra d’avoir partagé un message aussi inspirant. Un utilisateur a écrit: «Monsieur très vrai et inspirant, un esprit clair et stable et des yeux vigilants peuvent empêcher un désastre. Trop bon. Belle motivation pour lundi. Merci”.

“Ouah! cependant, l’humanité peut progresser dans la science, elle ne peut pas créer de meilleures choses que ce que la nature peut créer », a commenté un autre.

Un troisième utilisateur a écrit : « La nature est le vrai professeur. Plus vous l’examinez, plus vous en apprenez sur la science ».

Anand Mahindra, qui compte plus de 9 millions d’abonnés sur Twitter, partage fréquemment de tels messages intrigants qui motivent les internautes. Un peu plus tôt, l’industriel a partagé une vidéo d’un petit garçon faisant des culbutes sur une route. Applaudissant les compétences du garçon, Mahindra l’a appelé la prochaine génération d’athlètes. Il a ajouté que ces talents bruts non pris en charge devraient être mis sur une voie rapide.

Et après la ruée vers l’or pour l’Inde au #CWG2022 la prochaine génération de talents se dessine. Non pris en charge. Nous devons mettre ce talent sur la voie rapide. (Cette vidéo partagée par un ami qui a vu ce garçon dans un village près de Tirunelveli) pic.twitter.com/DXBcGQjMX0 — anand mahindra (@anandmahindra) 9 août 2022

La vidéo a été mise en ligne peu de temps après la conclusion des Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, où l’Inde a obtenu la quatrième place dans le décompte des médailles.

