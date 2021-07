Le message cryptique de Sumona Chakravarti devient VIRAL au milieu des spéculations selon lesquelles elle ne fait pas partie de « The Kapil Sharma Show »

La star de la télévision Sumona Chakravarti, qui a fait partie des éditions précédentes de « The Kapil Sharma Show », a fait la une des journaux lorsque le casting a partagé des photos et des clips promotionnels sur les réseaux sociaux et que les fans l’ont trouvée manquante.

Un artiste qui fait partie du talk-show de comédie à succès de Kapil Sharma depuis longtemps, l’absence de Sumona Chakravarti du selfie du gang a laissé les fans se demander si elle allait faire partie de la nouvelle saison ou non.

Au milieu des spéculations selon lesquelles elle ne fait pas partie de la nouvelle saison de » The Kapil Sharma Show » et rapporte que Sumona est actuellement en pourparlers avec les créateurs de » The Kapil Sharma Show « , un post cryptique partagé par l’actrice sur ses histoires Instagram mercredi , est devenu viral sur Internet, ajoutant de l’huile sur le feu.

Elle a partagé une citation du livre de Charlotte Freeman ‘Everything You’ll Ever Need’, qui se lit comme suit: « Vous ne saurez jamais si quelque chose vous est destiné si vous ne lui donnez pas une chance appropriée. Que ce soit une relation, un nouveau un travail, une nouvelle ville ou une nouvelle expérience, lancez-vous à fond et ne vous retenez pas. Si cela ne fonctionne pas, ce n’était probablement pas pour vous et vous repartirez sans regret, sachant que vous y mettez tout votre cœur. C’est tout ce que vous pouvez faire. C’est un sentiment horrible de quitter une situation en sachant que vous auriez dû et auriez pu faire plus. Alors trouvez le courage de saisir cette chance, trouvez l’inspiration pour faire votre prochain pas , et une fois que vous le faites, versez-y votre cœur et ne regardez pas en arrière. »

Jetez un œil au post ici :

Pendant ce temps, quelques jours après avoir annoncé le retour de son talk-show comique « The Kapil Sharma Show », le comédien a partagé que tous les acteurs de l’émission ont reçu leurs vaccins contre le COVID-19 mercredi après-midi.

Prenant son compte Instagram, Kapil Sharma a publié une photo le mettant en scène avec le casting de l’émission, qui comprend Krushna Abhishek, Sudesh Lehri, Bharti Singh, Kiku Sharda et Chandan Prabhakar posant au centre de vaccination COVID-19.

Sumona était à nouveau absent du selfie.

Kapil, qui animera l’émission, a sous-titré le message « Es-tu vacciné ? » avec les hashtags #vaccinated, #covid, #covid19, #2021, #tkss3 et #thekapilsharmashow.

Le dimanche 18 juillet, Kapil s’est rendu sur Instagram et a partagé une série de photos avec son gang. Tous les artistes pouvaient être vus vêtus de vêtements noirs sur les photos. L’émission ferait un retour en août sur la chaîne de télévision Sony Entertainment.