Le message «caché» de la police UP a un rappel Covid-19 pour les vacanciers

Alors que la situation de la pandémie de COVID-19 commençait à s’améliorer après une baisse du nombre de cas, les blocages et les restrictions de mouvement ont été assouplies par le gouvernement. Les personnes coincées chez elles à cause de la pandémie ont vu cela comme une chance de sortir avec leur famille et leurs amis. Cependant, l’empressement de partir en vacances a sonné l’alarme sur les dangers de la troisième vague de coronavirus alors que nous avons vu des photos de sites touristiques bondés où beaucoup ont été vus bafouant la distanciation sociale et d’autres protocoles COVID-19. S’il est également important de profiter des vacances, cela ne doit pas se faire au prix d’un danger pour la vie. Maintenant, la police de l’Uttar Pradesh a mis au point une publication innovante sur les réseaux sociaux pour rappeler aux gens l’importance de porter un masque contre la protection COVID-19.

L’image partagée par la police d’UP dans son Tweet utilise le nom de quatre destinations touristiques à savoir Manali, Agra, Shimla et Kullu, pour donner le message subtil de s’assurer de porter un masque tout en profitant des vacances. « Un compagnon de voyage pour vous garder en sécurité lorsque vous explorez des destinations touristiques ! Restez masqué pendant que vous passez un bon moment avec votre famille et vos amis ! », lire la légende partagée avec la photo sur Twitter

Voici le tweet :

En réponse au Tweet, les internautes ont abandonné leurs commentaires louant l’équipe des médias sociaux du service de police. « Bonne initiative des forces de l’ordre », a tweeté une internaute dans sa réaction à ce message d’UP Police.

Excellent travail de UP POLICE ! — Biresh Sinha (@BireshSinha) 10 juillet 2021

Que pensez-vous du tweet d’UP Police ?

Cependant, ce n’est pas la première fois que les services de police utilisent des publications innovantes sur les réseaux sociaux pour sensibiliser aux protocoles de prévention du COVID-19. Le mois dernier, la police d’UP a utilisé la photo virale du footballeur Cristiano Ronaldo déplaçant des bouteilles de Coca-cola lors d’une conférence de presse pour inspirer les gens à prendre le vaccin COVID-19. Le département a utilisé un jeu de mots avec l’orthographe de Coca-Cola et l’a modifié en « Co-vaxin-Co-vishield » – les noms des vaccins COVID-19.

