Le mercato estival de la Juventus revêt une importance particulière

La fenêtre de transfert d’été n’est pas un point de fête pour les fans de la Juventus ces dernières années.

D’une part, la qualité de l’équipe actuelle est bien en deçà du niveau nécessaire pour affronter une Serie A compétitive. Ensuite, les décisions de la haute direction du club n’ont corrigé aucune de ces lacunes. Cela reflète et comprend comment ou aspire à faire ce qu’il faut pour améliorer l’équipe.

Les défauts de la Juventus

Commençons par la ligne arrière du club. Ces dernières saisons, Alex Sandro a sous-performé. Pourtant, la Juventus montre peu d’intérêt à trouver un remplaçant à ce poste. Au centre du dos, il n’y a aucune indication sérieuse de poursuivre une mise à niveau. Gardez à l’esprit que la Juventus a perdu les services de Giorgio Chiellini et Mattias de Ligt, qui ont été transférés respectivement au LAFC et au Bayern Munich.

Plus haut sur le terrain, le Bianconeri se vanter d’un solide milieu de terrain trois. Locatelli, Zakaria et le retour de Paul Pogba est un grand trio de compétence et de force. Cependant, le manque de profondeur pourrait devenir un problème pour Max Allegri. Adrian Rabiot a déçu tout au long de son passage à Turin. Alors qu’Allegri a déployé Danilo en tant que milieu de terrain, ce n’est pas sa position naturelle.

La Juve est aux prises avec ces mêmes problèmes à la suite du départ de Paulo Dyaba. Federico Chiesa espère reprendre l’entraînement avec l’équipe première en septembre. À condition qu’il puisse retrouver sa forme avant blessure, il fait partie d’une ligne de front talentueuse. Dušan Vlahović et Ángel Di María rejoignent l’Italien pour former l’une des meilleures lignes de front italiennes et européennes. Cependant, il est loin d’être garanti que Chiesa puisse immédiatement avoir un impact qui rivalise avec ce qu’il a produit à l’Euro 2020. De plus, à 34 ans, Di María a probablement besoin de repos pour récupérer tout au long de la saison.

Cela laisse Allegri avec juste Moise Kean comme alternative, mais l’attaquant n’a pas encore convaincu qu’il peut combler ce vide.

Mercato d’été de la Juventus

Le gouffre qualitatif entre la Juve et les récents prétendants au titre de Serie A a resserré ce mercato. Cependant, la composition du club reste bien en deçà du niveau d’il y a quatre ou cinq ans. À l’époque, le club était régulièrement défié dans les dernières étapes de l’UEFA Champions League. Pour référence, le club a subi des éliminations embarrassantes face à l’Ajax, Lyon, Porto et Villarreal lors des quatre dernières itérations de la compétition. S’il continue à lutter contre des équipes de ce calibre, il aura plus de mal à attirer les meilleurs joueurs vers l’Allianz.

C’est vrai qu’ils ont assuré le retour de Paul Pogba et la signature de Di Maria. Le précédent succès du Français à Turin a joué un rôle clé dans son retour en Italie. Pour Di María, il n’a rejoint que pour un contrat d’un an et régresse lentement avec l’âge.

Officiel, confirmé. Paul Pogba signe son contrat en tant que nouveau joueur de la Juventus, un nouveau contrat d’une valeur nette de 8 millions d’euros plus des bonus jusqu’en juin 2026. Commission d’environ 2,5 millions d’euros. 🚨⚪️⚫️ #Juventus Pogba, de retour à la Juventus avec un transfert gratuit après avoir été vendu pour 100 millions d’euros il y a six ans. pic.twitter.com/CmhXTO0XUH — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 11 juillet 2022

Pourtant, la capacité de la Juventus à recruter des joueurs de leur pedigree est un pas rare dans la bonne direction. Les goûts d’Aaron Ramsey, Adrian Rabiot et Danilo ont marqué les principaux transferts du club au cours des étés précédents. Sans surprise, la Vieille Dame a perdu son emprise sur la Serie A et le succès en UEFA Champions League.

Gérer l’équipe

Allegri, quant à lui, pourrait être pardonné pour la saison décevante de la Vieille Dame compte tenu de son état lorsqu’il a pris ses fonctions l’été dernier. La Juventus s’était hissée à la quatrième place uniquement parce que Napoli avait abandonné le poste le dernier jour de la saison 2020-2021 et n’avait finalement pas réussi à produire le football offensif et progressif qu’elle visait à offrir sous Maurizio Sarri et Andrea Pirlo.

Bien que la marque de football ultra-défensive d’Allegri ait remporté beaucoup de succès lors de son précédent passage au club, il est peu probable qu’elle plaise aux supporters si elle ne se traduit pas par un défi significatif pour l’argenterie. À moins que le club ne démontre des progrès significatifs dans ses performances et sa capacité à concourir pour des titres, davantage de supporters remettront en question les méthodes d’Allegri et sa capacité à faire avancer cette équipe.

En fin de compte, cependant, la haute direction de la Juventus porte la plus grande part de responsabilité dans le déclin du club au cours des quatre dernières années. Le mercato estival de la Juventus est un pas dans la bonne direction. Pourtant, l’état de son équipe est à un bon mile de la norme nécessaire pour lutter au plus haut niveau du continent.

PHOTO : Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images