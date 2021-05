Le mépris des fans de Man United pour la famille Glazer a conduit au report de Liverpool; que se passe-t-il ensuite?

MANCHESTER, Angleterre – Il est largement admis que toutes les figures d’autorité impliquées dans la tentative ratée de 12 clubs de former une Super League européenne le mois dernier ont mal évalué l’humeur des fans de leur équipe – et ceux de beaucoup d’autres – avant de se retirer à la hâte. la prise sur toute l’idée. Aucun, cependant, n’a remué un nid de frelons comme la famille Glazer, propriétaire de Manchester United.

Les supporters se sont toujours méfiés des motivations des Glazers depuis leur prise de contrôle en 2005, estimant qu’ils étaient uniquement motivés par l’argent et l’opportunité d’exploiter le pouvoir commercial de la marque du club.

En tant que tel, leur implication dans la cabale de la Super League ne fait que confirmer ces soupçons et aggraver leur impopularité. Mais les événements choquants de dimanche à Old Trafford, lorsque les supporters protestataires ont forcé le report du match de Premier League contre Liverpool, ont offert un exemple frappant d’inimitié profondément enracinée.

Alors que les manifestations post-Super League ailleurs avaient été, dans l’ensemble, pacifiques, les plans de séparation bâclés ont simplement versé du sel dans les blessures existantes à United et déclenché une rébellion qui a conduit à l’annulation du match considéré comme le plus grand du jeu anglais car, dans les mots de la Premier League, il a créé une «situation dangereuse qui ne devrait pas avoir sa place dans le football».

Et c’était dangereux; un communiqué de la police du Grand Manchester, publié après la confirmation du report, a révélé qu’un officier avait besoin d’un traitement d’urgence à l’hôpital après avoir subi une « blessure importante au visage » causée par une bouteille jetée. La police a ajouté que «des bouteilles et des barrières» avaient été lancées sur des chevaux et que le personnel de United devait «s’enfermer dans des chambres» alors que les manifestants franchissaient le cordon de sécurité d’Old Trafford.

Des images de la manifestation, qui avaient été rendues publiques dans les jours précédant le match, ont vu les fans lâcher des fusées éclairantes à l’hôtel de l’équipe United avant que jusqu’à 200 personnes ne se frayent un chemin dans le stade et sur le terrain, où ils sont montés sur les poteaux de but, ont volé un coin. drapeaux et ballons de football et est entré dans la zone du tunnel et les vestiaires, qui ont vu les protocoles COVID-19 violés dans la zone rouge bio-sécurisée.

Alors que les problèmes éclataient, les joueurs de United et de Liverpool restaient enfermés dans leurs hôtels, aucun d’entre eux n’ayant pu faire le court trajet jusqu’à Old Trafford.

Les fans de Manchester United ont porté leur mépris pour la famille Glazer à de nouveaux niveaux à l’OId Trafford dimanche. OLI SCARFF / AFP via Getty Images

L’antipathie des supporters de United envers les Glazers remonte à 16 ans, lorsque la famille basée en Floride a plongé le club dans une dette de 540 millions de livres sterling avec une prise de contrôle par emprunt. Il y a eu des protestations à l’époque, avec des avertissements selon lesquels un tel modèle de propriété verrait l’argent du club dépensé pour le service des prêts plutôt que pour l’acquisition de joueurs vedettes.

Les frères Glazer Avram, Joel et Bryan avaient besoin d’une escorte policière pour échapper à un groupe de plus de 100 fans en colère à Old Trafford dans les jours qui ont suivi la prise de contrôle et les partisans ont depuis lors dénoncé les propriétaires. En effet, certains ont tout simplement cessé de suivre United, un groupe formant l’équipe hors championnat du FC United de Manchester en signe de protestation.

Cependant, beaucoup restent fidèles et, avant la pandémie, le club affichait la plus grande fréquentation moyenne de la Premier League, avec plus de 75000 matchs à domicile. Et c’est là que réside la contradiction; malgré leur dédain pour les responsables, les fans se présentent toujours par milliers, et les Glazers le savent.

Estimations prudentes suggèrent que le paiement de la dette et les dividendes en actions ont entraîné le retrait de plus d’un milliard de livres sterling du club sous la propriété de Glazer, des chiffres qui contrastent avec les actions du propriétaire de Manchester City, Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan, qui a versé plus d’un milliard de livres sterling. dans Les voisins de United depuis son achat du club en 2008.

En 2009-10, les fans de United ont tenté d’évincer les Glazers avec une campagne « Green and Gold » basée sur les couleurs de Newton Heath, le club qui est devenu United au début du 20e siècle. Le but était de forcer les Américains à vendre aux « Red Knights », un groupe de riches fans de United, mais malgré David Beckham – jouant alors pour Milan mais une légende de United – enfilant un foulard vert et or dans une apparente manifestation de soutien, le mouvement s’essouffle.

Les Glazers, qui possèdent les Buccaneers de Tampa Bay de la NFL depuis 1995, ont survécu à cette tempête et ont fait de même avec d’autres et, avant la pandémie, assistaient régulièrement aux matchs de United. Une source a déclaré à ESPN qu’elle n’était pas émerveillée par l’hostilité et qu’il était peu probable qu’elle vende en raison du prestige qu’elle accorde au statut de propriétaire.

Leurs partisans – et ils n’en ont pas beaucoup – diraient qu’ils ont toujours soutenu leurs managers avec des fonds pour de nouvelles signatures. Depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013, les dépenses nettes de United pour les nouveaux joueurs s’élèvent à 742 millions de livres sterling; seul City (864,5 millions de livres sterling) a dépensé plus parmi les clubs anglais.

Mais un manque de communication avec les supporters, combiné au manque de succès de l’équipe sur le terrain après Ferguson, a conduit à une hostilité accrue envers les Glazers. L’annonce plus tôt cette année qu’Avram vendait 70 millions de livres d’actions, sans qu’aucune des recettes ne retourne au club, n’a fait qu’ajouter du poids aux affirmations des fans selon lesquelles ils n’étaient là que pour l’argent.

Dans ce contexte, les plans de la Super League se sont révélés être la goutte d’eau pour les fans qui ont pris les choses en main dimanche. Avec un nouvel élan, de nombreuses années de ressentiment, de colère et de frustration ont atteint leur point d’ébullition.

Ed Woodward, vice-président exécutif de Man United, à gauche, avec Avram Glazer, à droite. Photo de Simon Stacpoole / Hors-jeu / Getty Images

Avec des personnalités de premier plan telles que l’ancien capitaine de United, Gary Neville, condamnant les Glazers comme des «charognards» à la suite des révélations de la rupture, le match de Liverpool a été identifié comme une étape parfaite pour rappeler au monde sa détermination à expulser les propriétaires.

Les supporters de United ne veulent pas seulement un changement de propriétaire, mais une réforme de la gouvernance du football pour garantir que les supporters de tous les clubs puissent avoir une voix sur des questions telles que le prix des billets et les heures de coup d’envoi, ainsi que pour empêcher des propriétaires sans scrupules de prendre en charge des clubs qui ont été enracinés dans communautés depuis plus de 100 ans.

Mais au-delà de l’impact à court terme des manifestations de dimanche, ils ne forceront pas les Glazers à vendre United et cela crée un problème pour le club et la Premier League. Si les fans ne peuvent pas obtenir ce qu’ils veulent, il y a un risque que la violence et les perturbations de dimanche se reproduisent.

Il n’y a pas de terrain d’entente ou de compromis évident qui pourrait voir les deux parties parvenir à une trêve et ainsi, après une journée de scènes et d’images honteuses, le montage le plus glamour d’Angleterre a été annulé au milieu du bruit du verre brisé et du rugissement d’une foule en colère. .

Personne n’émerge avec une réputation renforcée et des dégâts ont été causés à tous les côtés.