Le « mentor » Nicole Scherzinger brise le silence sur la mort de Liam Payne

Nicole Scherzinger s’est exprimée pour la première fois sur la tragédie de Liam Payne.

L’ancien Facteur X juge, qui a joué un rôle clé dans la formation du célèbre boysband Une Directiona rendu sur Instagram un hommage sincère au membre du groupe assassiné.

Scherzinger, 47 ans, est allée avec une photo d’elle-même, Liam et Kelly Rowland dans son hommage, qui commençait par : « Cher Liam, je chérirai et chérirai pour toujours le temps que nous avons partagé ensemble, d’il y a quinze ans, lorsque Une Direction est né, il y a seulement quelques semaines. »

« Ce fut une telle bénédiction de pouvoir travailler avec vous récemment. Nous partagions le même amour et la même passion pour la musique et je me souviendrai toujours des conversations significatives et joyeuses que nous avons eues », a-t-elle écrit en son honneur.

Le Poupées Pussycat La star a ajouté : « Ça a été si difficile à gérer que tu ne sois plus là, mais je suis reconnaissante d’avoir connu ton bon cœur, ta douce âme et ton caractère.

Scherzinger a conclu son message en écrivant : « Vous avez apporté tant de joie, de lumière et de rires à la vie de ceux qui vous connaissaient vraiment. Tu vas me manquer, mon amie, et je te porterai dans mon cœur. Mes pensées et mes prières sont avec toi. famille. »

La photo utilisée dans l’hommage provient de la fin du tournage de la nouvelle série Netflix. Construire le groupe seulement deux mois avant sa mort tragique en Argentine.

Son message a coïncidé avec une révélation surprenante que le compositeur de musique et gourou du théâtre Andrew Lloyd Webber a faite à propos du texte du chanteur de 31 ans à Scherzinger le jour de sa mort.

« Le mercredi où il est mort, elle lui envoyait encore des SMS ce jour-là, et [that evening] les critiques sont arrivés [to Sunset]elle venait d’apprendre qu’il était mort », a déclaré Webber au magazine Billboard.

« Et le fait qu’elle ait fait le show est extraordinaire. Je veux dire, c’est une femme incroyable, incroyable », a-t-il ajouté.

Payne a été déclaré mort sur place lorsqu’il est tombé de 45 pieds d’un balcon du troisième étage dans la cour de l’hôtel Casa Sur dans la capitale argentine le 16 septembre.