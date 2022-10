Le mentor de Brock Lesnar se souvient du catcheur Beast Flooring dans les coulisses

Brock Lesnar est l’une des superstars les plus renommées de la lutte professionnelle, et son aura de “bête féroce” fait partie de lui depuis ses débuts. Le mentor de Lesnar, RIP Rogers, a révélé que la bête avait une fois laissé tomber un autre lutteur nommé Vivacious Charles qui se moquait de lui dans les coulisses.

Entre 2000 et 2002, Lesnar a été formé par Rogers dans l’ancien système de développement de la WWE appelé Ohio Valley Wrestling (OVW). À l’époque, OVW avait de nombreuses stars potentielles, dont John Cena, Randy Orton et Batista. Vivacious Charles, qui était un lutteur moins connu, figurait également sur la liste.

Dans le podcast Stories with Brisco and Bradshaw, Rogers a révélé que Brock Lesnar avait “reversé” Charles et l’avait laissé tomber par terre pour s’être moqué de lui dans le vestiaire.

«Ce type nommé Vivacious Charles vient de critiquer Brock à propos de quelque chose. Brock s’est juste levé et lui a donné un revers. Charles était par terre prêt à pleurer. Sa mâchoire s’est cassée », a déclaré Rogers.

Lesnar est considéré comme l’un des lutteurs les plus intimidants de tous les temps. L’homme de 45 ans s’est fait la réputation d’être dévastateur et d’arracher sans pitié quiconque se dresse sur son chemin. Notamment, Lesnar est un ancien champion poids lourd de la division I de la NCAA et un ancien champion poids lourd de l’UFC en dehors de la WWE.

Pendant des décennies, les “nervures” dans les vestiaires ont été fréquentes dans l’industrie de la lutte. Alors que de nombreux lutteurs ont facilement réussi des farces en coulisses, d’autres s’irritent lorsque certaines blagues vont trop loin. Lesnar, qui est l’un des meilleurs du secteur, est connu pour être très impulsif et pas un grand fan des bouffonneries des vestiaires.

Dans le podcast, Rogers n’a pas révélé ce que Vivacious Charles a dit ou fait pour offenser Brock Lesnar. Cependant, après la rencontre, Charles a compris que la Bête Incarnée n’était pas la personne avec qui jouer dans les coulisses.

Lesnar a laissé les fans perplexes lorsqu’il est revenu à la WWE lors du Monday Night RAW de cette semaine. La Bête a agressé Bobby Lashley après que le champion des États-Unis ait perdu son titre face à Seth Rollins. La querelle de Lesnar et Lashley se poursuivra dans les prochains épisodes et il semble qu’un combat d’événement important soit vraisemblablement sur les cartes lors de l’événement WWE Crown Jewel en Arabie saoudite.

