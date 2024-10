Le « mensonge » de Meghan Markle sur le nom de Lilibet a indigné la reine Elizabeth II

La reine Elizabeth II aurait été « indignée » après que le prince Harry et Meghan Markle aient affirmé avoir reçu la permission de nommer leur fille Lilibet, selon une nouvelle biographie royale explosive.

Le couple a accueilli leur deuxième enfant en juin 2021 et a déclaré que le nom leur avait été accordé par le défunt monarque.

Cependant, le livre de Robert Hardman, Charles III : nouveau roi, nouvelle cour. The Inside Story révèle un récit différent.

Un membre du personnel royal aurait décrit la reine comme « aussi en colère que je ne l’ai jamais vue » en entendant les commentaires de Harry et Meghan.

Le nom Lilibet, un surnom chéri dérivé de l’enfance de la reine, était un terme affectueux utilisé par son défunt mari, le prince Philip.

Malgré les affirmations des Sussex, la BBC a rapporté plus tard que la reine Elizabeth n’avait pas été consultée ni donné sa bénédiction concernant l’utilisation du nom de leur fille.

Contrairement aux affirmations selon lesquelles la reine aurait été aveuglée par le choix du nom de leur fille par le prince Harry et Meghan Markle, des rapports ont été publiés indiquant que même si le défunt monarque avait effectivement été contacté par son petit-fils, elle se sentait incapable de dire non.

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a souligné qu’ils n’auraient pas choisi le prénom Lilibet si la reine ne leur avait pas apporté leur « soutien ».

Lors de l’annonce initiale, un porte-parole a déclaré : « Le duc a parlé avec sa famille avant l’annonce – sa grand-mère a été le premier membre de la famille qu’il a appelé.

Il partageait leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur. Si elle ne l’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé ce nom. »

De plus, le cabinet d’avocats Schillings de Harry et Meghan a pris des mesures contre les médias, en envoyant une lettre à divers diffuseurs et éditeurs.

La lettre affirmait que les affirmations suggérant que le couple n’avait pas demandé la permission de la reine étaient incorrectes et diffamatoires, compliquant encore davantage le récit entourant la dynamique de la famille royale.