Le meneur de Just Stop Oil s’est vanté d’avoir été arrêté 22 fois

Un fanatique de l’ECO qui a semé le chaos dans les rues britanniques s’est vanté d’avoir été arrêté 22 FOIS, peut révéler The Sun on Sunday.

Le chef de file de Just Stop Oil, Paul Sheeky, s’est réjoui de son record d’infractions à la loi dans un atelier vidéo Zoom.

Plus tard cette semaine, le ministre de l’Intérieur, Chris Philp, rencontrera les chefs de police pour les exhorter à durcir le ton avec les manifestants militants.

Des policiers tentent d’arrêter un militant alors qu’ils installent une banderole indiquant “Just Stop Oil” au sommet d’un panneau de signalisation électronique le long de la M25 le 10 novembre 2022

Écrivant dans le Sun d’aujourd’hui dimanche, il a averti : « Nous ne pouvons pas être tenus en otage par des fanatiques de l’écologie, comme Just Stop Oil et Extinction Rebellion.

« Il n’y a aucune excuse pour se coller aux routes ou aux trains, vandaliser des biens, creuser des tunnels illégaux ou faire manquer à quelqu’un les funérailles de son père.

“C’est mal de bloquer les ambulances, les camions de pompiers ou les voitures transportant des bébés à l’hôpital.”

Il a ajouté que “la police a également la responsabilité d’utiliser les pouvoirs dont elle dispose pour réprimer ceux qui causent des ravages”.

Dans une vidéo découverte par The Sun dimanche, Sheeky se vante de son record d’infractions à la loi.

Dans le clip – tiré d’un tutoriel de zoom qu’il faisait pour d’autres militants militants, il a déclaré : “Je m’appelle Paul Sheeky, je suis un militant pour le climat depuis que j’ai découvert ce genre de choses au cours des deux dernières années.

« C’est devenu de plus en plus urgent à cette époque. J’ai été arrêté 22 fois – cela n’a pas eu un effet énorme sur ma vie jusqu’à présent pour être honnête.

Paul Stott, responsable de la sécurité et de l’extrémisme au groupe de réflexion Policy Exchange, a déclaré qu’il était étonnant que des récidivistes errent encore dans les rues.

Il a déclaré: “Afin de donner la fausse apparence d’être un mouvement de masse, les militants écologistes sont passés maîtres dans l’art de créer plusieurs groupes de campagne.

«Le relais peut être passé d’Extinction Rebellion à Insulate Britain puis à Just Stop Oil et de nouveau à XR – mais ce sont les mêmes personnes qui dirigent la course.

“Lorsque vous examinez plus en détail certaines de ces personnes, vous trouvez des exemples de personnes avec un nombre assez impressionnant d’arrestations.

“Il est difficile d’imaginer que les adeptes de causes moins à la mode s’en sortent avec autant.”