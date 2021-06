Le Mémorial : Patrick Cantlay tient la tête du clubhouse alors que Jon Rahm impressionne à Muirfield Village | Actualités golfiques

2:00



Retour sur le meilleur de l’action du deuxième tour de Patrick Cantlay au Memorial, où l’Américain a impressionné pour fixer l’objectif du clubhouse.

Patrick Cantlay a traversé un marathon vendredi pour fixer l’objectif du clubhouse avant le week-end au Memorial Tournament.

Le n ° 15 mondial, vainqueur à Muirfield Village en 2019, est revenu tôt vendredi matin pour terminer les 15 derniers trous de son premier tour, après avoir vu des orages perturber le jeu du premier jour.

Cantlay a accordé un 69 au premier tour avant de faire un birdie aux trois derniers trous de son deuxième tour pour fermer un 67 de moins de cinq et l’amener à huit sous, seulement pour le partant tardif Jon Rahm pour se déplacer à ses côtés en jouant ses 13 premiers trous en cinq sous .

Cantlay a remporté une victoire à deux coups sur Adam Scott lors du concours de 2019

Rahm avait cinq trous à jouer lorsque l’obscurité a vu le jeu suspendu à 20h45, heure locale (1h45 BST), le champion en titre, l’un des 44 joueurs, devant revenir samedi matin pour terminer son deuxième tour.

« Je suis assez fatigué », a admis Cantlay. « Je me suis réveillé à 4h30 ce matin, j’ai commencé mon échauffement, j’ai joué 33 et ce parcours de golf est l’une des marches les plus difficiles, donc, oui, c’était une agréable surprise de faire un birdie les trois derniers! »

Cantlay, commençant le deuxième tour à trois coups du leader de la nuit Collin Morikawa, a annulé un birdie au 11e en ratant un cinq pieds pour sauver le par au suivant, avant de passer de 15 pieds au 15e et au 16e pour atteindre le virage en 34.

Le triple vainqueur du PGA Tour a terminé une série de pars en réalisant un birdie au septième et a réussi d’autres tirs sur ses deux derniers trous pour prendre un avantage de deux coups sur Scottie Scheffler, son plus proche challenger à avoir terminé 36 trous, avec Carlos Ortiz un nouveau tir en arrière après les tours de 71 et 68.

Rahm a commencé sa charge en suivant un birdie de 20 pieds au quatrième en montant et en descendant d’un bunker sur le green pour profiter du par-cinq ensuite, le n ° 3 mondial roulant dans un 15 pieds au sixième et faisant un gain de deux putts au septième pour se rapprocher d’un de Cantlay.

L’Espagnol s’est remis du bogeying du dixième au trou à bout portant le suivant et a tiré son approche au 13e pour taper dans la plage pour terminer sa journée avec un birdie, avec Rahm ayant une chance de revendiquer l’avance absolue de 36 trous quand il conclut sa manche à partir de 8h le samedi matin.

Jon Rahm peut devenir le premier joueur depuis Tiger Woods à remporter le tournoi The Memorial au cours des années suivantes

Rickie Fowler et Xander Schauffele sont tous deux à trois points de l’avance avec six et sept trous à terminer respectivement, tandis que Morikawa est à quatre derrière après avoir triple bogey le 12e par trois juste avant l’arrêt du jeu.

Le champion des maîtres Hideki Matsuyama a cinq sous pour le tour et quatre sous pour le tournoi avec quatre trous à terminer, avec Jordan Spieth qui grimpe le classement grâce à un deuxième sous 67 et Rory McIlroy égalant le niveau par 72 de Bryson DeChambeau.

