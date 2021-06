Le Mémorial : Patrick Cantlay devance Collin Morikawa en play-off | Actualités golfiques

2:45



Les meilleurs coups et moments clés de la ronde finale du Mémorial, où Patrick Cantlay a battu Collin Morikawa en play-off pour s’imposer pour la deuxième fois à Muirfield Village.

Patrick Cantlay a réussi un par d’embrayage sur le premier trou supplémentaire pour devancer Collin Morikawa et décrocher sa deuxième victoire au Memorial Tournament dans l’Ohio.

Alors que les retombées du malheureux retrait de Jon Rahm continuaient de dominer les discussions à Muirfield Village, Cantlay a mis de côté les distractions hors-parcours et est sorti vainqueur d’un duel tendu avec Morikawa, qui avait le dessus lorsqu’il a réussi un birdie aux deux normales cinq sur le neuf de retour.

Un derrière avec deux à jouer, Cantlay a réussi un superbe putt pour un birdie inestimable au 17e, et les deux ont fait d’excellents pars après des entraînements capricieux au 72e trou pour finir à égalité au sommet sur 13 sous, les deux remettant un sous 71s .

Morikawa a pris l’avantage sur le tee lorsque la paire est revenue au 18e, fendant le fairway avec un drive parfait tandis que Cantlay bloquait son coup de départ dans le rough droit.

Mais Morikawa n’a pas pu revenir en arrière avec une seconde décente et a poussé son approche dans l’herbe luxuriante à gauche du green, tandis que Cantlay a pu enfoncer sa balle dans le bunker du green, d’où il a éclaboussé à 12 pieds après le terrain de son rival avait parcouru une distance inconfortable au-delà de l’épingle.

Encore une fois, le putter de Cantlay était sur la bonne voie alors qu’il jugeait le putt de droite à gauche à la perfection, mais le putt de Morikawa pour prolonger les éliminatoires a glissé devant la coupe sur la gauche pour laisser Cantlay recevoir les félicitations de l’hôte du tournoi, Jack Nicklaus .

« C’est toujours spécial de sortir du 18e green et de lui serrer la main », a déclaré Cantlay, qui a également gagné à Muirfield Village en 2019. « Nous avons une excellente connexion et nous sommes, je dirais, de bons amis à ce stade, et c’est pourquoi le rend juste un peu plus spécial.

« Alors il m’a pris sous son aile et le faire chez lui avec les conseils et les encouragements qu’il m’a donnés au fil des ans est très spécial pour moi. »

Cantlay est entré dans le tournoi à la suite de quatre coupes manquées en six départs et il n’avait pas terminé parmi les 10 premiers depuis le AT&T Pebble Beach Pro-Am en février, mais le travail acharné sur la gamme avec l’entraîneur Jamie Mulligan a récolté de belles récompenses ce semaine.

« D’une manière ou d’une autre, j’ai toujours l’impression que j’ai vraiment besoin d’une victoire et une victoire améliorera un peu les choses », a déclaré le joueur de 29 ans. « Les derniers mois n’ont pas été le meilleur golf auquel j’ai joué et ce qui est intéressant, c’est que quand j’y pense, je me suis toujours senti peut-être un peu plus proche du résultat.

« C’était un coup ici ou un coup là, un va-et-vient ou un putt. Et peut-être que dans le passé j’ai eu ces un ou deux coups qui étaient peut-être une coupe faite dans une coupe manquée, j’ai pu les choisir tire vers le haut et fais la coupe sur le numéro ou un à l’intérieur et puis beaucoup de fois je jouerai un grand tour le samedi ou le dimanche et je grimperai moi-même dans le classement.

« Donc, il y a eu juste un tronçon où le cookie s’est effondré dans le mauvais sens plusieurs semaines de suite. Mais j’ai fait du bon travail avec Jamie Mulligan mon entraîneur et je pense que nous sommes sur la bonne voie et mon jeu se sent vraiment bien en ce moment. »

Les deux premiers ont terminé un devant Scottie Scheffler, qui s’est frayé un chemin dans l’équation avec des birdies à 14 et 15 seulement pour manquer de six pieds pour le par au dernier, sa ronde de 70 étant une de trop pour rejoindre les éliminatoires.

Le Sud-Africain en forme Branden Grace a percé de 40 pieds sur le dernier green pour afficher un 71 et arracher la quatrième place à 10 sous l’ancien champion des Masters Patrick Reed, tandis que le champion de l’Open Shane Lowry a terminé parmi les six premiers après un 70 de clôture. l’a amené à six sous la normale.

Rory McIlroy s’est donné une chance de remporter un top 10 lorsqu’il a réussi trois birdies en cinq trous sur les neuf derniers pour sauter à trois sous, mais il a raté les 16e et 17e pour retourner son troisième 72e du tournoi, le laissant dans une égalité pour la 18e place sur un sous.