Le Mémorial national des agents de la paix et de la police rend hommage à 13 officiers tombés au combat

Des policiers de partout au pays se sont réunis à Ottawa dimanche pour une sombre occasion.

Le dernier dimanche de septembre est la Journée nationale de commémoration de la police et des agents de la paix, où l’on se souvient de ceux qui sont morts dans l’exercice de leurs fonctions au cours de l’année écoulée.

Treize noms ont été ajoutés au tableau d’honneur cette année, dont 11 de l’année dernière : Toronto Police Service Const. Andrew Hong, les agents du Service de police de Simcoe Sud Devon Northrup et Morgan Russell, les agents de la GRC Shaelyn Yang et Harvinder Dhami, l’agent de la Police provinciale de l’Ontario. Grzegorz Pierzchala, sergent. Eric Mueller et le dét. Const. Steven Tourangeau, les agents Travis Jordan et Brett Ryan du Service de police d’Edmonton, ainsi que le sergent de la Sûreté du Québec. Maureen Breau.

Cette année, deux noms « historiques » ont également été ajoutés : l’agent des douanes canadiennes James Mowat (1913) et le const. Vernon Genaille (2002).

Le service commémoratif a eu lieu deux jours seulement après le const. Rick O’Brien a été tué par balle à Coquitlam, en Colombie-Britannique

Les agents ont défilé dans un défilé sur la rue Wellington avant d’arriver sur la Colline du Parlement pour le service commémoratif, au cours duquel la gouverneure générale Mary Simon et le ministre de la Sécurité publique Dominic LeBlanc ont prononcé une allocution. Dét. à la retraite du Service de police d’Ottawa. Theresa Kelm a dirigé la cérémonie.

« Il est important pour nous de nous souvenir et d’honorer les officiers qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions », a déclaré Simon.

« Chaque jour, la police et les agents de police, comme vous et ceux que nous avons perdus, contribuent à assurer la sécurité de nos communautés. Vous le faites sans rechercher d’éloges ou de reconnaissance. Vous le faites parce que c’est votre devoir. Vous le faites parce que c’est un engagement. vous avez apporté à vos communautés. »

Le service s’est terminé par une procession devant les mémoriaux des officiers tombés au combat.

Qui sont les officiers tombés au combat ?

Gendarmerie de la police de Toronto Andrew Hong a été tué par balle le 12 septembre 2022 dans un Tim Hortons de Mississauga. Il était un vétéran du service de police de Toronto depuis 22 ans. Il est mort dans ce que la police a appelé une « fusillade » qui a également tué un autre homme. Hong avait 48 ans.

Les agents Devon Northrup et Morgan Russell de Simcoe Sud ont été tués le 11 octobre 2022 alors qu’ils répondaient à un appel concernant une dispute familiale à Innisfil, en Ontario. Northrup avait 33 ans et faisait partie de la police depuis six ans. Russell avait 54 ans, un vétéran de la police depuis 33 ans, mari et père de deux adolescents.

La gendarme de la GRC Shaelyn Yang a été poignardée à mort le 18 octobre 2022 après avoir répondu à un appel concernant un homme dans une tente dans un parc de Burnaby, en Colombie-Britannique. Elle avait 31 ans et avait quitté Taïwan pour le Canada très jeune.

Const. Shaelyn Yang, du détachement de la GRC de Burnaby, a été tuée dans l’exercice de ses fonctions le 18 octobre 2022. (GRC de la Colombie-Britannique)

Const. de la GRC Harvinder Dhami, 32 ans, est décédé dans un accident près de la rivière Saskatchewan, en Alberta, le 10 avril 2023, alors qu’il conduisait pour aider d’autres agents avec une plainte concernant le bruit. Son véhicule a heurté une barrière en béton et il est décédé sur le coup. Dhami, connu sous le nom de « Harvey » par ses collègues, était un « fonceur et travailleur ».

Const. Harvinder Dhami

Police provinciale de l’Ontario Const. Grzegorz Pierzchala est décédé dans l’exercice de ses fonctions le 27 décembre 2022, le jour où il a terminé sa période probatoire au sein de la Police provinciale de l’Ontario. Il a été tué par balle alors qu’il répondait à un appel concernant un véhicule en panne près de Hagersville, en Ontario. Il avait 28 ans.

Le sergent de la Police provinciale de l’Ontario. Eric Mueller a répondu à un appel de fusillade à Bourget, en Ontario. le 11 mai 2023, où lui et deux autres agents ont été « pris dans une embuscade et abattus », selon le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique. Mueller avait 42 ans et était décrit par ses collègues comme un entraîneur, un mentor, quelqu’un que tout le monde admirait.

Le sergent de la Police provinciale de l’Ontario. Eric Mueller a été tué dans l’exercice de ses fonctions jeudi matin. Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, a déclaré que Mueller était décédé après avoir été abattu à Bourget, en Ontario. (OPP/version)

Détective de la Police provinciale de l’Ontario. Const. Steven Tourangeau est décédé le 29 mai 2023 lorsque sa voiture banalisée a heurté un autobus scolaire près de Woodstock, en Ontario. Le chauffeur du bus scolaire a également été tué dans l’accident. Torangeau avait 35 ans.

Dét. Const. Steven Tourangeau a été tué dans une collision impliquant une voiture de patrouille banalisée et un autobus scolaire le 29 mai 2023. (OPP)

Les agents de la police d’Edmonton, Travis Jordan et Brett Ryan, ont été tués par balle le 16 mars alors qu’ils répondaient à un conflit familial. Le suspect était un garçon de 16 ans. Jordan, 35 ans, servait dans le service de police d’Edmonton depuis huit ans et demi, et Ryan, 30 ans, dans la police depuis cinq ans et demi.

Sûreté du Québec Sgt. Maureen Breau est décédée le 27 mars 2023 à Louiseville, au Québec, à environ 100 km au nord de Montréal. Le vétéran de 20 ans de service a été poignardé alors qu’il exécutait un mandat d’arrêt. On se souvient de cette femme de 42 ans comme d’une mère, d’une fille et d’une policière qui a consacré sa carrière à assurer la sécurité des gens.

Le sergent. Maureen Breau, tuée lors d’une arrestation, était dans la police depuis 20 ans.

–Avec des fichiers de Natalie van Rooy de CTV News Ottawa, CTV News Toronto, CTV News Barrie, CTV News Edmonton, CTV News Vancouver, CTV News Montreal et La Presse canadienne.