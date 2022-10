Le mémorial Komagata Maru de Vancouver vandalisé pour la deuxième fois – Kelowna Capital News

Le mémorial Komagata Maru de Vancouver a été endommagé pour la deuxième fois en un peu plus d’un an, et la police affirme que cela semble avoir été une fois de plus intentionnel.

En août 2021, le mémorial a été dégradé avec de la peinture blanche et des empreintes de mains. Cette fois, la photographie en verre à l’avant du site a été brisée.

Le service de police de Vancouver a déclaré avoir appris le nouveau vandalisme mardi (4 octobre) et il a depuis lancé une enquête pour déterminer qui l’a fait et pourquoi.

“Nous ne voulons pas seulement trouver la personne qui a fait cela, mais aussi comprendre pourquoi ce mémorial chéri a été ciblé”, a déclaré le const. Jason Doucette a déclaré dans un communiqué de presse.

Le mémorial a été installé en 2013 pour rendre hommage aux 376 passagers à bord du bateau à vapeur Komagata Maru, qui a voyagé de l’Inde britannique à Vancouver le 23 mai 1914. Les passagers n’ont pas été autorisés à débarquer du navire en raison de politiques racistes de la jour où ils sont arrivés et, après deux mois à bord avec peu de nourriture, d’eau et de soins médicaux, ils ont été contraints de rebrousser chemin. Là, 19 ont été abattus et de nombreux autres ont été emprisonnés en tant qu’agitateurs politiques.

Après que le mémorial ait été vandalisé pour la première fois, les dirigeants locaux et fédéraux se sont prononcés pour le condamner. Le maire Kennedy Stewart l’a qualifié de dégoûtant et de lâche, et le premier ministre Justin Trudeau l’a décrit comme « un acte de haine ».

Quatre mois plus tard, Yuniar Kurniawan a été accusé de méfait lié au vandalisme.

Cette fois, la police enquête pour savoir si l’auteur pourrait être lié à un acte de vandalisme différent dans la région des trois jours précédents, lorsque le chaudron olympique a été brisé.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler les enquêteurs au 604-717-0613 ou Échec au crime au 1-800-222-8477.

CrimeracismeVancouver