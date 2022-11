Le mémorial de Sandy Hook ouvre près de 10 ans après la mort de 26 personnes

Un mémorial aux 20 élèves de première année et six éducateurs tués dans la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook a été ouvert au public dimanche, un mois avant le 10e anniversaire du massacre.

Aucune cérémonie n’était prévue sur le site à une courte distance de l’école. C’est devenu une coutume à Newtown lors des anniversaires et autres souvenirs de la fusillade de les marquer par une réflexion silencieuse.

Certains proches des victimes ont eu droit à une visite privée des lieux samedi.

“Je pense qu’ils méritent de ne pas avoir les lumières brillantes du monde sur eux”, a déclaré Newtown First Selectman Dan Rosenthal, le plus haut responsable élu de la ville.

Le mémorial a été conçu comme un lieu de recueillement paisible. Des allées aux plantations variées mènent à un plan d’eau avec un sycomore au milieu et les noms des victimes gravés au sommet d’un mur de soutènement.

Le débit d’eau a été conçu pour que les bougies flottantes, les fleurs et autres objets se déplacent vers l’arbre et tournent autour de lui.

Comme d’autres proches des victimes, Jennifer Hubbard a vu le mémorial lors d’un rendez-vous privé avant ce week-end. Sa fille, Catherine Violet Hubbard, 6 ans, était l’une des enfants décédées lors de la fusillade du 14 décembre 2012.

“Cela m’a coupé le souffle dans le sens où voir le nom de Catherine et voir ce qui a été créé en l’honneur de ceux qui ont perdu … les familles, ceux qui ont survécu – ils ont perdu leur innocence”, a-t-elle déclaré. « Et la communauté. Nous avons tous souffert à cause du 14 décembre.

“Je pense que le mémorial est si parfaitement désigné pour honorer et fournir un lieu de contemplation et de réflexion pour une journée qui a vraiment changé le pays”, a-t-elle déclaré.

Nelba Marquez-Greene, dont la fille de 6 ans, Ana Grace Marquez-Greene, a été tuée, s’est rendue sur Twitter samedi pour remercier ceux qui ont travaillé sur la planification du mémorial pendant des années.

“Dix ans. Une vie et un clin d’œil », a-t-elle écrit. « Ana Grace, nous avions l’habitude d’attendre que tu rentres à la maison. Maintenant, vous nous attendez. Attends, petit. Tenir.”

Les électeurs de la ville ont approuvé 3,7 millions de dollars pour le coût du mémorial l’année dernière. Une partie du coût a été compensée lorsque la State Bond Commission a approuvé l’octroi à la ville de 2,5 millions de dollars pour le projet.

Le projet a fait face à plusieurs défis après que la ville a créé une commission spéciale pour superviser la planification du mémorial à l’automne 2013. Certains sites proposés ont été rejetés, dont un près d’un club de chasse où des coups de feu pouvaient être entendus, et les responsables ont réduit le coût du projet. de 10 millions de dollars par crainte que les électeurs ne l’approuvent.

Dave Collins, l’Associated Press