Le mémorial de l’Holocauste de Rio commémore les victimes juives – et d’autres

RIO DE JANEIRO – Rio de Janeiro a ouvert jeudi les portes d’un mémorial de l’Holocauste qui honore non seulement les victimes juives, mais aussi des groupes moins connus également persécutés par le régime nazi. Les conservateurs espèrent que le mémorial, perché au sommet de l’une des belles collines de Rio avec vue sur le Pain de Sucre et la baie de Guanabara, deviendra un lieu de pèlerinage pour un public diversifié.

« Le nazisme n’est pas seulement une histoire de Juifs victimes. Ils étaient la cible principale, mais d’autres ont également souffert », a déclaré Sofia Levy, membre de l’équipe de conservation. “Le message est le suivant : ne pensez jamais que cela ne vous concerne pas.”

L’exposition principale est un voyage à travers un tunnel derrière le hall central, décrivant la vie des victimes avant, pendant et après l’Holocauste.

La première section présente des photos colorisées des anniversaires, des traditions et de la vie quotidienne des futures victimes. Une photo montre Hilarius Gilges, un acteur et danseur de claquettes noir allemand qui était communiste. Un tableau affiche les noms des groupes persécutés par les nazis : artistes, anarchistes, maçons, Roms, Témoins de Jéhovah, homosexuels et handicapés. Il précise également les différents groupes juifs ciblés, comme les juifs hassidiques et séfarades.

De là, les visiteurs du mémorial sont passés jeudi dans la deuxième section et ont été soudainement baignés d’une lumière sépia. Un chemin de fer représentant les trains de déportation passe sous des photos en noir et blanc du texte des lois de Nuremberg qui rendaient les Juifs juridiquement inférieurs, des membres de la jeunesse hitlérienne et un homme tenant une pancarte incitant au boycott des magasins appartenant à des Juifs. Les images graphiques de camps de concentration et de cadavres très fins n’apparaissent pas ; au lieu de cela, les visiteurs peuvent au sens figuré se mettre à la place des victimes en se tenant sur des empreintes de pas pour entendre les enregistrements des récits des victimes de l’Holocauste.

Dans la dernière partie, la vie reprend en couleur – pour ceux qui ont la chance d’avoir échappé à l’horreur. Des vidéos d’archives de familles montrent des naissances, des célébrations et d’autres bribes de vie. Et un écran interactif contient une base de données avec des informations et des photos de ceux qui ont construit une nouvelle vie au Brésil.

Jorge Tredler, 83 ans, s’est penché sur la table et a levé les yeux vers sa mère, son père et sa sœur. Leur famille a fui la Pologne et a passé des années à traverser l’Union soviétique, la Mongolie, le Kirghizistan et d’autres pays avant d’arriver finalement au Brésil en 1951.

“Je me sens vraiment ému, cela me ramène dans le passé”, a déclaré Tredler. “Cet endroit rappelle l’une des plus grandes tragédies du XXe siècle, donc les gens le savent et il n’y aura plus jamais d’Holocauste.”

Le mémorial est la troisième institution brésilienne consacrée à l’Holocauste inaugurée en un peu plus d’une décennie, après un musée dans la ville méridionale de Curitiba et un autre mémorial à Sao Paulo. Levy a déclaré que l’idée était née il y a trois décennies, mais que les travaux n’ont démarré qu’avec une ordonnance municipale adoptée en janvier 2018 permettant sa création.

Le même mois, l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro a prêté serment. Il était un ardent défenseur de la foi chrétienne et des valeurs conservatrices. De nombreuses associations de défense des droits de l’homme ont blâmé sa rhétorique enflammée pour la récente augmentation des cas de personnes faisant la promotion du nazisme, ainsi que des crimes de haine contre des membres de la communauté LGBT.

“Les années où Bolsonaro était au pouvoir ont conduit à l’émergence d’extrémistes avec une plus grande intolérance à la différence”, a déclaré Fernando Lottenberg, un Juif brésilien qui est le commissaire de l’Organisation des États américains pour la surveillance et la lutte contre l’antisémitisme. “Comme (l’ancien président américain Donald) Trump, il a créé une atmosphère favorisant l’expression de ce genre de comportement.”

Il y a plus d’une douzaine de groupes néonazis au Brésil avec entre 2 000 et 3 000 militants organisés, selon l’association brésilienne à but non lucratif SaferNet, qui dépose des plaintes d’intolérance sur les réseaux sociaux via une hotline qu’elle gère avec le bureau du procureur général.

La population juive du Brésil était d’environ 107 000 en 2010, selon le dernier recensement de l’agence nationale des statistiques IGBE. Beaucoup d’entre eux sont des descendants de personnes qui ont fui l’antisémitisme endémique en Europe au XXe siècle. Et 14 millions de Brésiliens identifiés comme noirs en 2010, tandis que 83 millions identifiés comme biraciaux.

« Une société développée est plurielle et diverse », a déclaré Alberto Klein, président de l’association culturelle du mémorial de l’Holocauste.