Le mémorial de Bryant accusé d’avoir snobé d’autres victimes de l’accident

Certains ont trouvé la statue en l’honneur de l’as du basket et de sa fille « irrespectueuse »

Une statue en hommage à l’icône des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, et à sa fille Gianna Bryant, a été qualifiée de » irrespectueuse » pour avoir snobé les sept autres victimes qui ont perdu la vie dans un accident d’hélicoptère en 2020.

Le lieu de l’accident sur le Calabasas Peak Trail à Los Angeles est depuis longtemps visité par les fans du quintuple champion de la NBA.

Le 26 janvier, pour marquer deux ans depuis la tragédie, une statue temporaire en bronze de 150 livres a été érigée de Bryant dans son célèbre maillot numéro 24 des Lakers avec son bras autour de ‘Gigi’, 13 ans, qui souhaitait suivre son père dans les rangs pro.

« Vous venez ici et c’est un peu émouvant, » a déclaré son créateur Dan Medina, qui prépare une plus grande sculpture pour le quartier Downtown, au Los Angeles Times.

« Les fleurs, les maillots, les chapeaux s’envolent, et je pense que nous avons besoin de quelque chose de plus permanent. »

« C’est génial. C’est quelque chose de spécial à voir. Comment font-ils pour arriver là-haut ? » remarquait Walter Garcia au même journal.

Mais tout le monde ne partageait pas un tel enthousiasme.

Alors que Medina partageait une photo de son travail sur sa page Instagram, les critiques étaient mêlées de compliments

« Encore aujourd’hui, mes plus sincères condoléances », en a commencé un. « [But] respectueusement dans mon humble et sincère opinion, neuf personnes sont mortes dont des petites filles, des mères, des pères, des êtres chers. »

Lire la suite La veuve de Bryant «malade» sachant que des photos d’accident d’hélicoptère ont été partagées par des responsables du comté de LA

« [It’s an] geste génial [but I] j’ai juste pensé que les autres devraient peut-être aussi être reconnus », cela a été suggéré.

« Je pense que c’est une erreur » a commencé une autre désapprobation. « Il y en avait sept autres qui ont également perdu la vie, dont la vie est tout aussi importante. Qu’est-ce que c’est ? Une plaque pour leur tombe aussi ? Kobe et sa fille debout au-dessus d’eux ? Cela semble immonde.

« Si vous voulez faire une belle statue comme celle-ci, laissez-la à Kobe et à sa fille, mais ne mettez pas les autres noms dessus. Personne n’avait besoin que Kobe Bryant et sa fille planent au-dessus de leurs noms pour reconnaître que c’était une tragédie où plusieurs familles et proches ont été touchés. »

C’est bien mais qu’en est-il de tous les autres ?? Il aurait dû y avoir quelque chose pour commémorer toutes les jeunes vies perdues ce jour-là. — Manda (@highimamanda) 26 janvier 2022

Fan pur et dur de Laker/Kobe. Mais mec, je souhaite que les gens fassent plus pour les autres personnes qui sont également décédées. — Par (@Byreeennn) 26 janvier 2022

Alors que certains n’étaient pas satisfaits des noms des autres victimes – Christina Mauser, Payton et Sarah Chester, John, Keri et Alyssa Altobelli, et le pilote Ara Zobayan – gravés sous la statue de Bryant et de sa fille, des hommages ont été rendus ailleurs.

Sur Twitter, la WNBA a rendu hommage à ses recrues honoraires de 2020 Alyssa Altobelli, Gianna Bryant et Payton Chester, et un utilisateur a déclaré que la ligue méritait le respect. « pour être alphabétique et pas seulement mettre Gianna en premier ».

En souvenir de nos recrues honoraires de 2020, Alyssa Altobelli, Gianna Bryant et Payton Chester 🧡 pic.twitter.com/RS60yA35AI – WNBA (@WNBA) 26 janvier 2022

Respect d’aller par ordre alphabétique et pas seulement de mettre Gianna en premier – Justin (@justin_vand) 26 janvier 2022

De nombreux autres comptes sportifs tels que espnW et le score ont emboîté le pas en partageant le message de la WNBA et en nommant également les coéquipiers de Gianna ou toutes les victimes.