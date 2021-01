Le mémorial de l’ancien camp de concentration de Buchenwald, dans le centre de l’Allemagne, a renforcé la sécurité cette semaine après que certains visiteurs soient allés faire de la luge sur des tombes, le dernier exemple de violations qui se sont produites dans d’anciens camps nazis ces dernières années. L’épisode de Buchenwald, où des dizaines de milliers de prisonniers sont morts, a laissé les historiens inquiets, une fois de plus, que la mémoire des crimes commis pendant l’Holocauste s’est estompée. «La luge et le ski sont amusants», a déclaré le mémorial de Buchenwald dans un communiqué sur Facebook. «Néanmoins, nous aimerions vous demander de faire preuve de respect pour les victimes et surtout pas de faire de la luge ou du ski à proximité ou même sur les tombes.» La déclaration a exhorté les gens à «se comporter d’une manière appropriée à la dignité du lieu». Les nazis ont emprisonné près de 280 000 personnes dans le camp de Buchenwald et ses satellites entre 1937 et 1945. Plus de 56 000 sont morts de torture, d’expérimentation médicale et de famine. Même après la libération du camp par les troupes américaines en avril 1945, des centaines de détenus sont morts à cause des conditions endurées pendant leur emprisonnement.

Le site, près de la ville de Weimar, accueille désormais un mémorial et un musée. Les restes de milliers de victimes reposent dans un complexe funéraire au bout d’une pente, avec un clocher à son sommet. Jens-Christian Wagner, directeur de la fondation Buchenwald, a déclaré au magazine allemand Der Spiegel que les parkings avaient été occupés le week-end non pas par les visiteurs du mémorial, mais par les amateurs de sports d’hiver. Les traces de certains de leurs traîneaux se sont terminées sur les tombes, a déclaré M. Wagner, ajoutant que s’il comprenait que les familles avaient besoin de temps libre avec leurs enfants, elles devraient aller faire de la luge ailleurs. Alors que le nombre de ceux qui peuvent témoigner des atrocités commises par les nazis pendant l’Holocauste diminue, les historiens et les experts se sont inquiétés que certains puissent essayer d’atténuer l’ampleur des crimes ou que leur souvenir puisse s’effacer à travers les générations. Les sites commémoratifs de l’Holocauste ont également été la cible de profanations par des néo-nazis et des nationalistes blancs de plus en plus affirmés. Buchenwald a de plus en plus fait face à des visites indésirables de néo-nazis, a déclaré Volkhard Knigge, l’ancien chef de la fondation qui gère le mémorial, alors qu’il se préparait l’année dernière pour le 75e anniversaire de la libération du camp.

«Nous trouvons de plus en plus de messages dans le livre d’or affirmant que le nazisme et les camps de concentration étaient sensés et bons pour les Allemands», a déclaré M. Knigge aux médias allemands.

Rikola-Gunnar Lüttgenau, responsable des relations publiques à la Fondation Buchenwald, a déclaré que davantage de personnes avaient manqué de respect au site en faisant du cheval ou des véhicules tout-terrain dans les bois près du mémorial, entre autres. « Malheureusement, l’utilisation abusive d’un tel lieu est un thème récurrent dans l’histoire des mémoriaux des camps de concentration en Allemagne depuis 1945 », a déclaré M. Lüttgenau dans un courriel. Plus tôt cette semaine, des croix gammées et d’autres symboles nazis ont également été trouvés sur le mur d’un cimetière juif près du camp de concentration d’Auschwitz en Pologne, selon le Mémorial d’Auschwitz. Le mois dernier, M. Wagner de la fondation Buchenwald a exhorté les pillards à rester à l’écart du site après qu’un documentaire diffusé à la télévision allemande a affirmé que les nazis avaient caché des trésors en dessous. «Avec le temps, la sensibilité historique s’estompe», a déclaré M. Wagner. Mais pour certains historiens de l’Holocauste, il existe une autre explication possible à l’activité antisémite et aux profanations.