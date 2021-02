Les manifestants pro-Trump se rassemblent devant le Capitole le 6 janvier | Samuel Corum / Getty Images

Les avocats de Trump veulent que vous croyiez que son discours pré-insurrectionnel était axé sur la sécurité électorale et les manifestations pacifiques.

Le mémoire préalable au procès préparé par les avocats de l’ancien président Donald Trump avant son deuxième procès de destitution, qui devrait débuter mardi, construit une réalité alternative concernant la chaîne d’événements qui a précédé l’insurrection meurtrière du 6 janvier au Capitole et qui a abouti à sa destitution sur un accusation d’incitation.

Pour entendre les avocats de Trump le dire, juste avant l’insurrection, Trump a prononcé un discours devant ses partisans dans lequel il s’est concentré sur les questions de sécurité électorale et les a exhortés à rester calmes et pacifiques. Parce qu’il ne leur a pas explicitement ordonné de commettre des crimes, et parce que quelques-uns des émeutiers n’étaient peut-être pas partisans du sien, disent-ils, le Sénat doit acquitter.

«Les mots comptent et les mots du discours du 6 janvier du président Trump parlent d’eux-mêmes», déclare le bref. «Le président Trump n’a ordonné à personne de commettre des actions illégales.»

Cela semble bien, mais cela ne rend pas compte de ce qui s’est réellement passé le 6 janvier. En réalité, le thème principal du discours de Trump était la nécessité de «se battre comme un enfer» dans l’espoir d’empêcher le Congrès de certifier sa perte au Collège électoral jusqu’à maintenant – Président Joe Biden – un effort qui a abouti à une foule de ses partisans qui a envahi les forces de l’ordre dans une émeute qui a finalement coûté la vie à cinq personnes et a presque permis aux émeutiers de mettre la main sur des membres du Congrès qui ont fui les chambres de la Chambre et du Sénat sous la contrainte.

« Vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Vous devez faire preuve de force. Vous devez être fort. » – c’est ce que Trump a dit à ses partisans juste avant qu’une foule d’entre eux ne prenne d’assaut le Capitole, faisant au moins cinq morts pic.twitter.com/oRFUcTfsNn – Aaron Rupar (@atrupar) 8 janvier 2021

Le nouveau mémoire précise ce que les avocats de la défense de Trump utiliseront lors de son procès de destitution, qui sera le premier jamais tenu pour un ex-président. Cela indique que son équipe tentera à la fois de présenter les événements du 6 janvier sous un jour qui exonère Trump de sa responsabilité, et de présenter des arguments de procédure sur la prétendue inconstitutionnalité de la condamnation d’un ex-président à laquelle les sénateurs républicains ont déjà indiqué qu’ils sympathisaient. .

Bien que la défense de Trump puisse finir par réussir, elle est trompeuse. Le mémoire de plus de 70 pages ignore la réalité selon laquelle le discours de Trump du 6 janvier ne s’est pas déroulé dans le vide. Cela est arrivé à la fin d’une période post-électorale de deux mois au cours de laquelle Trump a poussé sans relâche de gros mensonges sur l’élection et a tenté d’intimider les responsables de l’État à renverser les résultats à sa place, agitant ses partisans qu’il a ensuite convoqués au Capitole pour une manifestation. il avait prévu que ce serait «sauvage». Et à cet égard, il ne mentait pas.

Les avocats de Trump s’attardent sur une ligne de son discours du 6 janvier tout en ignorant le contexte plus large

Le mémoire des avocats de Trump mentionne à plusieurs reprises une ligne du discours de Trump du 6 janvier dans lequel il a déclaré: «Je sais que tout le monde ici va bientôt marcher vers le bâtiment du Capitole pour faire entendre pacifiquement et patriotiquement votre voix» – l’idée étant que depuis que Trump l’a dit ses partisans à rester pacifiques, il n’a rien incité.

Mais cette remarque a été enfouie dans un discours de plus d’une heure dans lequel il a utilisé les mots «se battre» ou «se battre» au moins 20 fois, en disant des choses comme «nous allons devoir nous battre beaucoup plus dur» et «nous ne les laissera pas faire taire vos voix. Nous n’allons pas laisser cela arriver. Une seule mention en passant de la paix ne peut pas faire retentir cette cloche.

Le mémoire utilise également des arguments hors contexte pour rejeter l’idée que les remarques de Trump auraient pu être considérées comme un appel à l’insurrection.

«Il était particulièrement absent de son discours toute référence ou encouragement à une insurrection, une émeute, une action criminelle ou tout acte de violence physique quel qu’il soit», dit-il, ajoutant plus tard: «Ce qui est nécessaire, pour perdre la protection constitutionnelle, c’est un discours d’incitation. qui « préconisent spécifiquement[s]«pour que les auditeurs prennent des mesures illégales.»

L’argument est que Trump n’a pas littéralement dit «allez commettre des crimes», donc il n’a incité personne à le faire. Bien que cet argument puisse retenir l’eau dans une procédure pénale, un procès en destitution est politique et il convient de garder à l’esprit le contexte plus large: Trump s’adressait à une foule en colère de ses partisans juste avant une marche vers le Capitole visant à intimider les législateurs en renverser les résultats d’une élection libre et juste.

Gateway Pundit n’est pas une source qu’un avocat devrait citer

Trump a eu du mal à réunir une équipe juridique pour le défendre lors de son deuxième procès en destitution. Son équipe initiale est partie à la fin du mois dernier alors que Trump voulait qu’ils utilisent le procès comme un forum pour relancer ses mensonges sur le vol de l’élection. La nouvelle équipe, dirigée par l’avocat du procès David Schoen et Bruce Castor Jr., n’invoque pas ces mensonges dans leur mémoire préalable au procès – mais une note de bas de page en particulier se démarque comme un exemple de travail de mauvaise qualité.

Cette note de bas de page suggère que certains des émeutiers du 6 janvier n’étaient pas des partisans de Trump, citant la présence d’au moins un partisan de Black Lives Matter dans le Capitole pendant l’émeute. Sa source? Un article de Gateway Pundit, un site de conspiration d’extrême droite dont le fondateur, Jim Hoft, vient d’être banni de Twitter. Cet article insiste sur le fait que «les groupes anti-Trump ont principalement perpétré» l’insurrection. En réalité, cependant, les émeutiers ont été filmés scandant des choses comme «Nous voulons Trump!» et « Arrêtez le vol! » tout en portant des produits de la campagne Trump et en agitant des drapeaux Trump.

Ce n’est pas le seul exemple de travail de défense discutable: une autre note de bas de page dans le mémoire reconnaît presque que Trump a poussé de fausses déclarations au sujet de l’élection.

La note de bas de page n ° 7 de la soumission anti-destitution de l’équipe juridique de Trump est un article intitulé « Trump dit aux émeutiers du Capitole de ‘rentrer chez eux’ mais pousse à plusieurs reprises de fausses déclarations

élection a été volée. » pic.twitter.com/FvmbWGimrY – Daniel Dale (@ ddale8) 8 février 2021

Après la tentative de réécrire l’histoire du 6 janvier, le mémoire présente une série d’arguments procéduraux douteux selon lesquels condamner un président d’un article de mise en accusation après avoir quitté ses fonctions est inconstitutionnel et constituerait également une violation des droits du premier amendement de Trump. Mais ce que l’argument de la liberté d’expression manque, c’est que le premier amendement est une protection contre les poursuites pénales, pas la destitution.

Trump pourrait être défendu par Lionel Hutz et les républicains du Sénat acquitteraient presque certainement encore

Comme mon collègue Andrew Prokop l’a détaillé, le cas des démocrates décrit dans leur mémoire se concentre sur des choses que nous avons tous vues de nos propres yeux: Trump a passé des mois à mentir sur la fraude électorale, a encouragé ses partisans à se rassembler à DC le 6 janvier et les a exhortés à « se battre comme l’enfer », a posté un tweet attaquant le vice-président Mike Pence alors qu’une foule de ses partisans le traquait dans le Capitole et tardait à faire quoi que ce soit pour arrêter les émeutes.

Une condamnation signifie que Trump pourrait être empêché de se présenter à nouveau. Cela est peu probable. Le dossier juridique de l’équipe Trump peut avoir des problèmes flagrants, mais il est peu probable qu’il affecte l’issue du procès de Trump. Condamner Trump nécessite 67 voix, ce qui signifie que 17 sénateurs devraient voter avec les 50 démocrates pour une condamnation. Mais 45 sénateurs républicains ont déjà voté pour rejeter le procès en raison d’objections de procédure, et le bref écho des arguments que les défenseurs de Trump ont publiquement avancés.

Rand Paul présente le moyen de défense de Trump contre le procès de destitution: qu’est-ce que le boutisme et les fausses équivalences pic.twitter.com/I5MPfHEW4N – Aaron Rupar (@atrupar) 7 février 2021

Ainsi, bien que le deuxième procès de destitution de Trump soit important pour établir un compte rendu public de ce qui s’est passé le 6 janvier et pourquoi, les républicains ont télégraphié que le résultat sera probablement le même que le premier.