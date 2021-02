Le mémoire de la fille d’Amos Oz divise la famille et choque Israël

M. Oz, dont les livres incluaient «My Michael», «A Tale of Love and Darkness» et «Dear Zealots», est décédé d’un cancer en décembre 2018. D’autres membres de sa famille, dont sa veuve, Nili, sa fille aînée, Fania Oz- Salzberger et son fils, Daniel Oz, se sont avancés pour le défendre.

«Dans mon enfance, mon père m’a battu, maudit et humilié», a-t-elle écrit en hébreu. «La violence était créative. Il m’a traîné de l’intérieur de la maison et m’a jeté par-dessus le seuil. Il m’a dit que j’étais sale. Ce n’était pas une perte de contrôle passagère ou une gifle occasionnelle sur le visage, mais une routine d’abus sadiques. Mon crime était moi-même, donc la punition n’avait pas de fin. Il devait être sûr que je casserais.

Ainsi, lorsque sa deuxième fille, Galia Oz, auteure pour enfants et réalisatrice de documentaires, a publié ses propres mémoires cette semaine, les premières lignes n’auraient guère pu être plus surprenantes.

Mme Oz a rompu le contact avec ses parents et ses frères et sœurs il y a sept ans et, notamment, n’a pas assisté aux funérailles de son père. Jusqu’à sa mort, ont déclaré les proches, son père avait essayé de comprendre son traumatisme et de renouer avec elle. «La douleur de Galia est palpable et déchirante», ont-ils écrit dans la déclaration familiale, «mais nous nous en souvenons différemment. Étonnamment différemment. »

«Nous avons connu toute notre vie un Amos très différent, un homme chaleureux et affectueux qui aimait sa famille profondément et gentiment», ont-ils écrit dans une déclaration commune que Mme Oz-Salzberger, professeur émérite à l’Université de Haïfa spécialisée en droit histoire et pensée politique, posté sur Twitter . «Il nous a consacré son cœur et son âme. La grande majorité des accusations de Galia contre Amos contredisent carrément nos trois vies de souvenirs affectueux de lui.

Le titre du nouveau livre, « Something Disguised as Love », fait écho à celui des mémoires de son père, « A Tale of Love and Darkness », publié en hébreu en 2002 et plongé dans une enfance marquée par la tragédie, y compris le suicide de sa mère. quand il avait 12 ans.

Dans son livre, Mme Oz écrit que les abus ont commencé lorsque la famille vivait dans le kibboutz Hulda, une ferme communale du centre d’Israël où M. Oz avait déménagé à l’adolescence, et où il a rencontré sa femme et a d’abord élevé leurs enfants. Selon les règles du kibboutz à l’époque, les enfants dormaient loin de leurs parents, dans les maisons communes des enfants et rendaient visite à leurs parents pendant quelques heures par jour.

Mme Oz, dans des entretiens avec les médias hébreux autour de la publication de son livre, a également décrit son enfance comme sombre. S’adressant à Kann, la radio publique israélienne, mardi, elle a déclaré: «Je suis née dans un monde où les normes et la culture étaient très violentes et oppressives. Nous nous sommes habitués à effacer immédiatement toute expression de violence, de tactique de peur ou de terreur dirigée contre nous, presque en temps réel. S’il y avait des marques noires et bleues, je les cacherais avec une chemise plus longue.

Contrairement à sa sœur aînée Fania et à lui-même, il a ajouté: «Notre sœur du milieu, Galia, se souvient qu’elle a vécu une expérience parentale difficile et abusive de la part de notre père. Je suis sûr – c’est-à-dire, je sais – qu’il y a un noyau de vérité dans ses paroles. Ne l’efface pas. Mais ne nous effacez pas non plus. Nous aussi, nous avons une voix et notre voix vient du plus profond de notre âme.

Amos Oz a longtemps été considéré comme un géant de la littérature hébraïque moderne. Il a commencé à raconter des histoires au début de la vingtaine et a publié plus d’une douzaine de romans, ainsi que des recueils de courts métrages de fiction, d’œuvres non fictionnelles et de nombreux essais.

Idéaliste, il a changé son nom de famille d’origine, Klausner, en Oz, l’hébreu pour le courage, lorsqu’il a troqué sa maison parentale suffocante à Jérusalem pour la vie de kibboutz. Les personnages pionniers du mouvement des kibboutz socialistes habiteraient certains de ses romans. Son travail a été traduit dans plus de 35 langues.

Le livre de Galia Oz a bouleversé le monde littéraire israélien et jeté une ombre sur l’héritage de son père à un moment où une nouvelle conscience sociale a déprécié des figures culturelles imparfaites aux États-Unis, en France et ailleurs dans le monde. Mme Oz elle-même a fait référence au mouvement #MeToo en écrivant: «Des maisons comme celle dans laquelle j’ai grandi flottent en quelque sorte dans l’espace, bien au-delà de la portée des travailleurs sociaux, hors de portée de l’influence de révolutions comme MeToo, sans marque dans les réseaux sociaux. »

Les premières retombées ont été intenses. Mme Oz-Salzberger a écrit que les critiques l’avaient qualifiée sur les réseaux sociaux de méchante, de manipulatrice, de menteuse et de facilitatrice nazie. Les Israéliens de droite ont jubilé de ce qu’ils considèrent comme le démasquage d’un héros libéral de gauche. La famille a également reçu des expressions de soutien.

Dans un autre Facebook passionné Publier, Le fils de Mme Oz-Salzberger, Dean Maccabbi Salzberger, a écrit: «En conclusion, j’ai une chose intelligente à dire à propos de tout cela. Si vous avez un éloignement dans la famille, des relations boueuses, des résidus d’années, pour une raison quelconque, faites tout pour essayer de le réparer. Je ne sais pas comment arranger les choses de votre côté, vous seul le savez. (Chaque famille est différente. Oui, oui, même les familles heureuses). »

