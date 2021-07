Le mémo interne du CDC met en garde contre la variante delta ; Les écoles de LA vont exiger des masques

Plus tôt cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé que les personnes des hotspots COVID-19 reprennent le port du masque dans les espaces publics intérieurs des régions à forte transmission de coronavirus.

Le rapport fait suite à une explosion continue des cas de COVID-19 à travers le pays, alimentée par l’émergence de la variante delta et la baisse des taux de vaccination. Un nouveau rapport, publié pour la première fois par le Washington Post, explique pourquoi le CDC a fait ces nouvelles recommandations.

Il montre que ceux qui sont vaccinés sont trois fois moins susceptibles de contracter le COVID-19 que ceux qui ne le sont pas. Une fois infectées, cependant, les personnes vaccinées sont tout aussi contagieuses que quelqu’un sans cette protection, ce qui signifie qu’elles doivent porter un masque et garder leurs distances pour éviter de transmettre le virus. Lire plus de résultats.

L’été dernier, avant qu’il n’y ait un vaccin, il y avait environ 80 000 nouveaux cas de COVID-19 signalés chaque jour et près de 500 décès – presque exactement le même nombre qu’aujourd’hui bien que la moitié de la population soit vaccinée et que beaucoup d’autres soient immunisés car ils l’ont déjà été. infecté.

« C’est une tragédie américaine », a déclaré jeudi le président Joe Biden. « Des gens meurent et mourront s’ils n’ont pas à mourir. Si vous n’êtes pas vacciné, vous n’êtes pas obligé de mourir. »

– Karen Weintraub

Aussi dans l’actualité :

►Avec la fin de la première semaine des Jeux olympiques vendredi, le Comité international olympique a annoncé 27 nouveaux cas de COVID-19, dont 3 athlètes, portant le total à au moins 220 cas depuis le 1er juillet.

► Biden demande aux États et aux localités d’offrir aux résidents non vaccinés 100 $ pour obtenir leurs vaccins COVID-19. La récompense en espèces pour la vaccination était une idée du dernier plan de Biden pour augmenter les taux de vaccination en retard dans de nombreuses régions du pays. Déployé jeudi, le cœur de son nouveau plan est l’obligation pour les travailleurs fédéraux de divulguer leur statut de vaccination à leurs agences. Lire la suite ici.

►Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a décidé jeudi de revenir sur les directives qu’il avait publiées la semaine dernière et exhortera désormais tous les élèves et le personnel des écoles publiques de la maternelle à la 12e année à être masqués, même s’ils ont été entièrement vaccinés contre le COVID-19.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,7 millions de cas confirmés de COVID-19 et 612 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 196,5 millions de cas et 4,19 millions de décès. Plus de 163,8 millions d’Américains – 49,4% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Certaines personnes dans le Missouri se déguisent et supplient les médecins de ne pas révéler publiquement qu’elles ont reçu un vaccin COVID-19, a déclaré un médecin. Lire la suite.

Des chercheurs étudient un lien possible entre COVID-19 et la démence

Les chercheurs s’inquiètent de la possibilité que des symptômes cérébraux persistants puissent conduire à la démence des années ou des décennies plus tard.

Dans plusieurs essais rendus publics jeudi, les scientifiques ont découvert des changements dans la biologie du cerveau après une hospitalisation avec COVID-19, des problèmes persistant des mois après l’infection et un lien entre la perte d’odeur et l’acuité mentale chez les personnes âgées.

Bien que le COVID-19 longue distance soit souvent décrit comme affectant principalement les jeunes, les nouvelles études suggèrent que beaucoup de plus de 60 ans ont également des problèmes cérébraux longtemps après leurs infections initiales.

« Est-ce que cela fait partie de ce puzzle de choses qui peuvent contribuer à votre risque (de démence) ? Nous ne le savons pas encore, mais nous devons le comprendre », a déclaré Heather Snyder, vice-présidente des relations médicales et scientifiques à l’Association Alzheimer, un groupe de défense.

Les trois nouvelles études, présentées lors de la conférence internationale annuelle de l’Association Alzheimer, qui se tient à Denver, ont chacune examiné différents aspects du lien entre COVID-19 et les problèmes cérébraux. Aucune des études n’a encore été évaluée par des pairs, la norme pour la recherche scientifique, de sorte que leurs conclusions sont préliminaires. Lire la suite ici.

– Karen Weintraub

L’IRS annonce un crédit d’impôt aux employeurs qui offrent à leurs employés une prise de force pour se faire vacciner

L’IRS a annoncé jeudi qu’il étendrait les crédits d’impôt aux employeurs qui accordent à leurs employés des congés payés pour se faire vacciner contre le COVID-19, les encourageant à laisser le temps aux gens de se faire vacciner.

Les employeurs éligibles, y compris les entreprises et les organisations exonérées d’impôt de moins de 500 employés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au salaire versé pour le congé, mais uniquement dans certaines limites, selon un communiqué de l’agence.

« Cette nouvelle information est un coup de pouce pour les petits employeurs en difficulté qui travaillent dur pour maintenir leur entreprise tout en surveillant la santé de leurs employés », a déclaré le commissaire de l’IRS Chuck Rettig dans le communiqué. « Notre travail sur cette question fait partie d’un effort plus large de l’IRS pour aider le pays à se remettre de la pandémie. »

La décision s’étend de l’American Rescue Plan Act de 2021 de Biden, qui offre un crédit d’impôt aux petites et moyennes entreprises qui offrent des congés de maladie et des congés familiaux payés aux employés en raison de COVID-19. Les travailleurs autonomes bénéficient également d’un crédit d’impôt similaire dans le cadre du régime.

– Steven Vargas

Les écoles de LA annoncent des tests COVID-19 hebdomadaires quel que soit le statut vaccinal

Le Los Angeles Unified School District, le deuxième plus grand district des États-Unis, a annoncé jeudi qu’il exigerait des tests COVID hebdomadaires « de base et continus » pour tous les étudiants et employés revenant pour un enseignement en personne, quel que soit leur statut vaccinal. Cette décision, qui intervient dans un contexte d’augmentation des taux d’infection au COVID-19 dans le comté et à travers le pays, est un renversement par rapport aux directives antérieures selon lesquelles seules les personnes non vaccinées devraient subir des tests réguliers.

Les tests requis, qui commencent le 2 août, sont conformes aux récentes directives émises par le département de la santé publique du comté de Los Angeles, selon une note envoyée aux parents par la surintendante par intérim Megan K. Reilly. D’autres mesures de prévention comprennent le masquage universel, des systèmes de filtration d’air améliorés et la sensibilisation à la vaccination.

« Nous pensons que Los Angeles Unified a les normes de sécurité COVID les plus élevées de tous les districts scolaires publics du pays », a déclaré Reilly dans sa note. Los Angeles Unified est le deuxième plus grand district scolaire du pays.

D’autres districts du pays ont renforcé leurs plans de sécurité pour l’automne alors que la variante delta continue de se propager et de provoquer une augmentation du nombre de cas. Plus tôt cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié de nouvelles directives recommandant le masquage universel dans les écoles, un revirement par rapport à sa suggestion antérieure selon laquelle les étudiants et les employés vaccinés n’ont pas besoin de porter de masques.

– Alia Wong

Le juge ne rétablira pas 300 $ par semaine d’allocations de chômage fédérales COVID dans l’Ohio

Un juge de l’Ohio ne rétablira pas 300 $ en paiements de chômage supplémentaires fédéraux en cas de pandémie que le gouverneur Mike DeWine a mis fin tôt.

Jeudi, le juge des plaids communs du comté de Franklin, Michael J. Holbrook, a rejeté une tentative de rétablissement des allocations de chômage supplémentaires dans l’Ohio, affirmant que DeWine avait le pouvoir de les supprimer avant la fête du Travail.

« Le tribunal connaît et compatit avec les milliers d’Ohioiens sans travail et ayant désespérément besoin de toute aide disponible », a écrit Holbrook. « Le tribunal ne peut tout simplement pas légiférer sur le banc et ignorer les termes clairs de (loi de l’Ohio). »

Au milieu de la pandémie de COVID-19, le Congrès a approuvé 300 $ supplémentaires par semaine d’allocations de chômage pour aider les Américains en difficulté. Les avantages devraient expirer après la fête du Travail, mais plusieurs gouverneurs les ont interrompus plus tôt.

DeWine, un républicain, a arrêté les paiements supplémentaires pour les Ohioiens le 26 juin, citant le besoin des Ohioiens de se remettre au travail. Le taux de chômage de l’Ohio est passé de 16,4% en avril 2020 à 5,2% en juin.

En fin de compte, Holbrook a découvert que DeWine avait le pouvoir d’arrêter les avantages. DeWine et le lieutenant-gouverneur Jon Husted, dans un communiqué, ont déclaré qu’ils étaient satisfaits de la décision.

— Jessie Balmert, enquêteur de Cincinnati

