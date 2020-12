Cependant, le plan ignore les questions plus politiquement sensibles qui ont ravagé la nation et l’administration Trump cette année, telles que le changement de nom des bases honorant les dirigeants confédérés ou la suppression des statues confédérées. De telles mesures devraient rapidement attirer l’attention du Congrès ou de la nouvelle administration du président élu Joe Biden le mois prochain.

«J’attends de tous les dirigeants qu’ils adoptent une approche agressive pour intégrer les pratiques de diversité et d’inclusion au cœur de notre culture militaire», a déclaré Miller dans la note de service. « Nous ne devons pas accepter – et devons éliminer volontairement et proactivement – les obstacles à une force inclusive et diversifiée et à un traitement équitable de chaque membre du service. »

Les recommandations ont été soumises par le Conseil d’administration du Pentagone sur la diversité et l’inclusion, qui a été rédigé plus tôt cette année par l’ancien secrétaire à la Défense Mark Esper et qui lui a ordonné de faire des recommandations mardi dernier. Le plan était de remplacer par la suite le conseil temporaire par un comité permanent.

Le mémo définit un ensemble d’objectifs pour élargir les bassins de candidats, promotions et autres postes de direction, augmenter les opportunités de ROTC pour les minorités, réviser les tests d’aptitude pour éliminer les obstacles à la diversité sans compromettre le dépistage rigoureux, sensibiliser le personnel de service et les employés aux politiques d’inclusion. Les délais pour compléter les recommandations sont étalés sur l’année prochaine.

Le Pentagone avait déjà fait quelques premiers pas l’été dernier pour limiter la discrimination fondée sur la race et le sexe. Dans une note de quatre pages en juillet, Esper a ordonné à tous les services militaires de cesser de fournir des photos des membres du service pour les panneaux promotionnels, a mené un examen des politiques de coiffure et de toilettage, et a appelé à une meilleure formation et à une meilleure collecte de données sur la diversité.

Sur la base des données de 2018, environ les deux tiers des corps enrôlés de l’armée sont blancs et environ 17% noirs, mais le pourcentage minoritaire diminue à mesure que le rang augmente. Selon les statistiques du Bureau du recensement, la population totale des États-Unis est composée d’environ trois quarts de blancs et 13% de noirs.

Et tandis que l’armée se targue de montrer la voie en matière de changement social, y compris d’intégration, elle a connu des incidents de haine raciale et, plus subtilement, une histoire de préjugés implicites dans une institution à prédominance blanche.

Un peu plus tôt cette année, le général Charles Q. Brown Jr. assermenté en tant que premier chef d’état-major noir de l’armée de l’air. Et lui et d’autres officiers afro-américains se sont prononcés à la suite du meurtre de George Floyd par la police, notant que les Noirs étaient depuis longtemps sous-représentés dans les rangs supérieurs.

Cependant, les liens de l’armée avec les généraux et les symboles confédérés sont beaucoup plus difficiles à démêler.

Après de longues querelles et débats, Esper a publié cet été une directive interdisant l’affichage du drapeau confédéré sans mentionner le mot «interdiction» ou ce drapeau en particulier. La politique du Pentagone répertorie les types de drapeaux qui peuvent être affichés sur les installations militaires et ne répertorie pas le drapeau confédéré. Les drapeaux acceptables énumérés dans le mémo comprennent les drapeaux américains et d’État, les drapeaux des alliés et des partenaires, le drapeau POW / MIA répandu et les drapeaux officiels des unités militaires.

Cela a été considéré comme un moyen créatif de bloquer l’affichage du drapeau confédéré sans contredire ouvertement ou mettre en colère le président Donald Trump, qui a défendu qu’il vole le drapeau comme une question de liberté d’expression et que toute idée de celui-ci. a catégoriquement refusé de changer les noms de base.

Les drapeaux confédérés, les monuments et les noms des bases militaires sont devenus un point critique national dans les semaines qui ont suivi la mort de Floyd. Les manifestants désapprouvant le racisme ont ciblé les monuments confédérés dans plusieurs villes, et de nombreux monuments ont été supprimés.

Dix grandes installations de l’armée portent le nom d’officiers de l’armée confédérée, pour la plupart des généraux supérieurs, dont Robert E. Lee. Parmi les 10 se trouve Fort Benning, homonyme du général Henry L. Benning, un chef du mouvement sécessionniste géorgien et un défenseur de la préservation de l’esclavage. D’autres se trouvent en Virginie, en Caroline du Nord, en Alabama, au Texas et en Louisiane. La dénomination était généralement faite après la Première Guerre mondiale et dans les années 1940, dans certains cas comme des gestes de réconciliation avec le Sud.

Les services militaires ont depuis pris nombre de leurs propres mesures pour lutter contre le racisme et encourager la diversité. Par exemple, plus tôt cette année, le Corps des Marines a interdit catégoriquement le drapeau confédéré et l’armée a éliminé les photos lorsque les soldats sont éligibles à une promotion. Il y a des années, l’armée de l’air avait cessé de fournir des photos pour les panneaux promotionnels.