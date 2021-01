La MLS a publié une note à l’intention de ses équipes et du personnel de la ligue pour leur demander de se préparer à un arrêt de travail.

La note, envoyée par le président et commissaire adjoint de la MLS, Mark Abbott, arrive avant la date limite du 29 janvier (minuit, 28 janvier) pour négocier une convention collective révisée (CBA) entre la MLS et la MLS Players Association. Si la ligue donne suite à sa menace de verrouiller les joueurs, ce serait le premier arrêt de travail de l’histoire de la MLS.

Le mémo, dont une copie a été obtenue par ESPN, indiquait: « La date limite du 29 janvier donne à tous les mandants – la Ligue, les clubs et les joueurs – suffisamment de temps pour se préparer à la saison à venir. À ce stade, cependant, nous sommes tenus de prévoir la possibilité que l’ABC puisse être résilié et qu’un arrêt de travail puisse se produire.Par conséquent, nous fournirons aux clubs des conseils plus tard dans la journée concernant les règles à suivre lors d’un tel arrêt de travail.

« Nous voulons être clairs – notre espoir est de parvenir à un accord et d’éviter un arrêt de travail. Mais nous devons être préparés au cas où nous ne serions pas en mesure de parvenir à un accord. Nous comprenons les défis que le COVID-19 a créés pour les familles. aux États-Unis et au Canada, dans le monde entier et dans notre communauté MLS. Bien que nous ne soyons pas obligés de le faire, en cas d’arrêt de travail, nous prévoyons de continuer à fournir une assurance maladie et de payer les primes les joueurs et leurs familles. «

Une tentative d’atteindre le MLSPA pour un commentaire a échoué.

Les deux parties sont bloquées dans les négociations de l’ABC depuis que le MLS a invoqué un force majeure clause du 29 décembre. La clause, une fois invoquée, donne aux deux parties une fenêtre de 30 jours pour s’entendre sur une ACA modifiée. La clause peut être invoquée en cas de catastrophe économique, comme celle provoquée par une pandémie. La ligue a déclaré qu’elle avait activé la clause en raison de la crainte que le déploiement relativement lent du vaccin COVID-19 ne permette à peu de fans d’assister aux matchs cette saison. Compte tenu de la dépendance de la MLS sur les revenus du jour du match, le manque de fans aurait des conséquences importantes sur les finances. La ligue a déclaré qu’elle avait subi des pertes de près d’un milliard de dollars en 2020, dont 725 millions de dollars étaient dus à la pandémie.

Le MLSPA a répliqué que MLS avait invoqué le force majeure par «opportunisme financier» plutôt que par «nécessité financière» et a souligné comment les concessions faites en juin dernier ont eu un effet d’entraînement sur les années à venir, y compris 2021.

La réouverture des négociations marque la troisième fois au cours de l’année écoulée que les deux parties participent aux pourparlers de l’ABC. Les deux parties sont parvenues à un accord de principe en février dernier, mais aucune des deux parties n’a officiellement ratifié l’accord. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, le MLS a rouvert les négociations, les deux parties se mettant d’accord sur un accord révisé en juin dernier.

Si la fenêtre se termine sans qu’un nouvel accord soit conclu, chaque partie pourrait choisir d’annuler l’ABC, bien que MLS soit la partie la plus susceptible de donner suite à une telle manœuvre. Il est possible que les pourparlers se poursuivent après la date limite si les deux parties estiment que des progrès sont en cours.

MLS a suivi l’invocation du force majeure avec une offre à la MLSPA le 5 janvier. En échange de l’absence de réduction des salaires, la MLS demandait aux joueurs d’autoriser un gel de la croissance du plafond salarial entre 2020 et 2021 tout en prolongeant la durée de l’accord pour un supplément deux ans jusqu’à la fin de la saison 2027. MLS a déclaré que la restructuration permettrait à la ligue d’économiser entre 100 millions de dollars et 110 millions de dollars sur la durée de vie de l’ABC. Cela aurait été en plus de ce que la MLSPA dit être 150 millions de dollars de concessions que les joueurs ont faites en juin dernier lorsque la dernière CBA a été convenue. Cet accord prévoyait également un gel du plafond salarial de 2020 à 2021.

La prolongation de deux ans durerait au-delà de la Coupe du monde 2026, qui est co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique – un tournoi qui, on l’espère, accélérera les investissements dans le jeu en Amérique du Nord. Pour cette raison, MLS espère réduire ses dépenses tandis que la MLSPA veut être en mesure de maximiser sa part du butin.

Des sources ont déclaré à ESPN que la MLSPA avait repoussé l’offre de la ligue vendredi dernier. Dans sa contre-offre, la MLSPA propose de modifier la taille du plafond salarial dans les années à venir sans aucune mention de l’extension de l’ABC.

Les deux équipes se sont ensuite rencontrées lundi soir, la ligue annonçant qu’elle avait soumis sa propre contre-offre à la MLSPA. Des sources ont déclaré à ESPN que la ligue s’en tenait à son désir de prolonger l’ABC de deux ans, mais qu’elle permettrait une augmentation plus rapide du plafond salarial au cours des dernières années de l’accord. Lorsque les deux parties sont convenues d’un CBA en février dernier, l’accord a permis au plafond salarial de passer de 8,49 millions de dollars à 11,64 millions de dollars au cours de la durée de l’accord de cinq ans. Cela représente une augmentation moyenne de 630 600 $ par année.

Depuis que la ligue a invoqué le force majeure clause, il y a eu des approches contrastées du rythme des pourparlers. La MLS a insisté sur le fait qu’il doit y avoir plus d’urgence étant donné que la fenêtre doit fermer le 29 janvier, tandis que la MLSPA insiste sur le fait que la date n’est pas une date limite.

Une source au courant de la situation a déclaré que la ligue s’attend à ce que la MLSPA soumette une autre contre-offre avant la date limite.

Les camps d’entraînement de la MLS devraient ouvrir le 22 février et la saison régulière débutera le 3 avril.