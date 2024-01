Le mémo du GOP montre les plans pour la mise en accusation de Mayorkas le 31 janvier

Un mémo interne républicain montre que le comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants a décidé la semaine dernière qu’il rédigerait une résolution de mise en accusation du secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, à la fin du mois.

La note, obtenue par The Hill, est arrivée le jour même où le comité a lancé sa série d’audiences de destitution – et au milieu des plaintes des démocrates, les procédures ont été précipitées pour étayer une conclusion prédéterminée.

Cela semble montrer que les républicains se sont engagés à respecter un calendrier peu flexible pour tenir compte des audiences supplémentaires promises ou du témoignage de Mayorkas lui-même.

Les plans décrits dans la note – que les républicains ont partagé par inadvertance – suivent l’engagement du président Mark Green (R-Tenn.) d’envisager rapidement une résolution visant à expulser Mayorkas de son poste.

Mais interrogé sur son contenu, Green a déclaré qu’il ne donnait aucun calendrier et qu’il ne « corroborerait pas une note ».

“Je ne confirme ni ne nie aucune date ou heure”, a déclaré Green à The Hill.

Son collègue du panel a cependant soutenu le calendrier de la note. Le représentant Michael McCaul (Républicain du Texas) a déclaré aux journalistes qu’il s’attendait à ce que les articles de mise en accusation soient abandonnés le 31 janvier.

Le mémo semble être un document destiné à préparer Green pour une réunion du 11 janvier, l’incitant à rappeler aux autres membres du comité républicain la réunion du 18 janvier pour « élaborer une stratégie pour les articles de destitution ».

“Nous avons programmé le balisage des articles de mise en accusation à 10h00 HE le mercredi 31 janvier 2024”, indique le mémo sous une section intitulée “annonces”.

La note intervient au milieu d’une bataille plus large pour savoir si Mayorkas – qui a déclaré qu’il était prêt à comparaître devant le panel – aurait la chance de témoigner lors des audiences.

Alors que fin décembre, Green a déclaré à Fox News qu’ils tiendraient « trois ou quatre audiences… et ensuite nous mènerons une procédure en janvier », la deuxième audience de la série prévue pour jeudi pourrait être la dernière.

La Chambre devrait toujours prendre une semaine de vacances la semaine prochaine, pour revenir dans les derniers jours de janvier et ne laisser qu’un jour pour toute autre activité du comité avant une majoration.

Green avait demandé à Mayorkas deux semaines à l’avance de comparaître à l’audience de jeudi, mais le secrétaire a eu un conflit d’horaire alors qu’il accueillait une délégation du Mexique pour discuter des questions frontalières, demandant plutôt de trouver une autre date.

La note a été rédigée la veille du jour où le panel a entendu Mayorkas lui dire qu’il ne pourrait pas se réunir le 18 janvier.

Green a envoyé mercredi une lettre disant que si Mayorkas ne pouvait pas assister à l’audience de demain, il pourrait soumettre un témoignage écrit à la place.

Le représentant Bennie Thompson (Miss.), le plus haut démocrate du panel, a déclaré que le peu de temps nécessaire pour planifier l’audience avec Mayorkas contrastait avec les efforts habituels pour planifier les responsables du cabinet des mois à l’avance.

« Vous avez informé la semaine dernière le gars qui, vous savez, dirige la troisième plus grande agence du gouvernement : « Nous voulons que vous témoigniez la semaine prochaine ». Oh, et au fait, nous voulons que vous fassiez partie du deuxième panel », a déclaré Thompson.

Le comité prévoit toujours d’entendre un shérif et des parents qui ont perdu des enfants à cause de la violence des gangs et du fentanyl.

Green a souligné que les invitations précédentes à témoigner en août et septembre pour Mayorkas n’avaient pas été acceptées, bien que le secrétaire ait comparu devant le panel à deux reprises l’année dernière.

Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a déclaré que le désaccord sur la fixation d’une date équivalait à une « précipitation pour destituer » de la part de Green.

« Ce n’est que le dernier exemple en date du processus simulé du Comité Républicain. Il est tout à fait clair qu’ils ne sont pas intéressés à entendre le secrétaire Mayorkas, car cela ne cadre pas avec leur précipitation de mauvaise foi, prédéterminée et anticonstitutionnelle, pour le destituer. La semaine dernière, le secrétaire a proposé de témoigner publiquement devant le Comité ; Depuis, le comité n’a pas répondu au DHS pour trouver une date mutuellement acceptable », a déclaré la porte-parole du DHS, Mia Ehrenberg, dans un communiqué.

« Au lieu de cela, ils ont proposé un témoignage écrit aux médias avant toute démarche auprès du ministère. [Homeland Security Committee] Les Républicains ont une fois de plus démontré leur préférence pour la politique plutôt que de travailler ensemble pour résoudre les graves problèmes à la frontière.»

Green n’a pas dit à The Hill mercredi s’il modifierait l’horaire pour accueillir Mayorkas.

“Je l’ai toujours dit, mais je modifierais mon calendrier si une raison de le faire se présentait”, a-t-il déclaré.

« L’agressivité passive de Mayorkas lorsqu’il essaie de nous programmer est un écran de fumée. C’est tout ce que c’est. Et nous n’allons tout simplement pas jouer à ce jeu. Nous le cherchons depuis août. Et il continue de dire non », a déclaré Green.

“Donc nous ne jouons plus au jeu.”