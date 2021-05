Le mémo de Trump dit que les détenus renvoyés chez eux en raison du COVID doivent retourner en prison

Michael Carvajal, directeur du Bureau fédéral des prisons S’ils ont réussi, nous allons faire preuve de discernement et de bon sens et travailler dans le respect de la loi pour nous assurer que nous les plaçons de manière appropriée.

Une déclaration fournie par le ministère de la Justice a déclaré que le Bureau des prisons peut choisir de garder les détenus à domicile s’ils approchent de la fin de leur peine. Pour les détenus qui n’ont plus d’années à purger, la perspective de retourner en prison n’est pas imminente car Biden a prolongé la déclaration d’urgence nationale COVID-19 et la crise de santé publique devrait durer le reste de l’année, a déclaré le département.

« Il n’y a pas d’urgence » pour ramener les prisonniers, a déclaré Carvajal aux législateurs.

La loi fédérale autorise les détenus à purger les 10% ou les six mois restants de leur peine, selon la période la plus courte, jusqu’à la détention à domicile.

La loi sur l’aide, le soulagement et la sécurité économique contre le coronavirus, signée l’année dernière par le président Donald Trump en réponse à la pandémie, a permis aux responsables de la prison de renvoyer chez eux des milliers de détenus non violents et âgés qui ne répondaient pas à ces critères. Parmi les personnes libérées figuraient l’ancien président de la campagne Trump, Paul Manafort, qui a depuis été gracié, et l’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen.

Selon la note du ministère de la Justice, la loi de secours contre les coronavirus n’était pas destinée à permettre aux détenus de rester à domicile après la pandémie, et le Bureau des prisons doit être prêt à potentiellement ramener «un nombre important» de prisonniers dans ses locaux.

c’est vague exactement combien de détenus devront retourner en prison une fois la pandémie terminée.

L’année dernière depuis qu’ils ont été renvoyés à la maison, la majorité de ces détenus ont terminé leur peine ou ont satisfait aux critères pour rester en détention à domicile.

À la mi-avril, 4 500 détenus placés à domicile ne se seraient pas qualifiés si ce n’était pour la pandémie, même si bon nombre d’entre eux répondront probablement aux critères au cours des prochains mois. Environ 2 400 personnes ont encore plus d’un an à purger leur peine, a déclaré Carvajal aux législateurs.

Un peu plus de 300 ont encore cinq ans pour servir.

Cela inclut Edwards, qui a été condamné à 17 ans pour fraude électronique.

Il a été renvoyé chez lui en juillet. En août, il a trouvé un emploi.

S’il est renvoyé en prison, sa mère, qui a parfois besoin d’aide pour se lever le matin, sera seule, a déclaré Edwards. Son frère peut aider, mais il n’habite pas dans la région.

Edwards a déclaré avoir découvert la note le 28 janvier, son anniversaire, deux semaines après sa publication.

« Je me souviens du sentiment, juste de la douleur, du choc. C’est vraiment difficile depuis, de vivre chaque jour en pensant à ça. C’est toujours dans mon esprit », a-t-il dit. « On a juste l’impression qu’il y a un trou noir et que rien ne se passe. C’est effrayant. »

Gwen Levi a déclaré que la renvoyer ne la mettrait pas seulement en danger de contracter le COVID-19; c’est aussi coûteux et peu pratique. L’homme de 75 ans, qui n’a plus que quatre ans pour servir, souffre d’une maladie dégénérative des articulations, d’hypertension, de cataractes et est en rémission d’un cancer du poumon.

Levi purgeait plus de 30 ans pour des accusations de complot de drogue. Il a été réduit à 24 ans dans le cadre du First Step Act, un projet de loi de l’ère Trump sur la justice pénale qui a raccourci les peines pour les crimes non violents liés aux drogues.