Le mème pakistanais de la «rupture de l’amitié» se vend 38 22 778 roupies sous le nom de NFT

L’industrie en plein essor des jetons non fongibles (NFT) s’est avérée bénéfique pour plusieurs créateurs de mèmes qui n’avaient auparavant aucun moyen de monétiser leur renommée. Un de ces mèmes qui a fait fortune avec l’aide de NFT a été créé en 2015 au Pakistan. Si vous utilisez les médias sociaux depuis un certain temps, vous êtes peut-être tombé sur le mème « L’amitié s’est terminée avec Mudasir ». Le mème a récemment été vendu pour 51 530 $ ou 20 ethereum.

Le mème a été créé par un habitant de Gujranwala, Asif Raza, qui a décidé d’annoncer sa rupture avec un ami via une publication Facebook. Raza a utilisé des outils d’édition de base pour créer une image dans laquelle il a annoncé qu’il avait un nouveau meilleur ami, Salman Ahmad Naqash, qui a remplacé Mudasir Ismail Ahmad. Le message Facebook disait : « Je déclare que j’ai quitté mon ancien meilleur ami Mudasir Ismail. » Raza et Naqash sont vus se tenant la main avec un texte disant « L’amitié s’est terminée avec Mudasir. Maintenant, Salman est mon meilleur ami. Le mème comprenait également la photo de Mudasir dans les coins inférieurs qui était barrée de lignes rouges. L’image a continué à représenter la dynamique des relations à l’ère numérique et est devenue un mème classique.

Six ans plus tard, le mème a été relancé lorsque ses créateurs l’ont mis aux enchères en tant qu’art numérique moderne. Juste aux alentours du jour de l’amitié, le mème a été mis aux enchères sur Alter, qui a mené la vente sur le marché de l’art numérique Foundation, la plus grande plate-forme au monde pour les listes NFT.

S’adressant à Vice, Raza a déclaré qu’il n’avait fait le mème que pour que Mudasir le voie et se fâche. Il a en outre mentionné qu’il n’aurait jamais su que la photo deviendrait si virale et qu’elle se répandrait dans le monde entier. Le mème a rendu célèbre les trois amis qui ont été interviewés par des agences de presse et ont même fait faire un dessin à leur sujet, a déclaré Raza à Vice. Le mème est particulièrement populaire en Pologne, car Raza a déclaré à la publication qu’il avait reçu des offres de visa polonais de deux ou trois personnes.

