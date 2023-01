Le mème emblématique “This is Fine” termine une décennie, le caricaturiste célèbre avec un tweet

Qui ne se souvient pas de la phase ironique “C’est bien” qui est devenue l’un des meilleurs mèmes de tous les temps. Le mème, du webcomic “On Fire” de l’artiste KC Green en 2013, a été utilisé à plusieurs reprises et il est devenu le plus pertinent. en 2020 avec la pandémie. Il comprend un chien de dessin animé souriant assis à une table avec une tasse de café à portée de main, alors qu’une pièce s’enflamme. “C’est bien”, s’assure le chien. Cependant, cela peut en surprendre plus d’un, mais cela fait une décennie que le créateur a sorti la bande dessinée.

Cela a été remarqué lorsque l’artiste de bande dessinée Web KC Green a récemment célébré l’anniversaire sur le site Web de médias sociaux Twitter. “Nous l’avons adopté il y a quelques jours, mais cela fait 10 ans depuis” On Fire “, la bande que j’ai faite est devenue le mème” c’est bien “, lit la légende. C’était pour la première fois en 2013 dans le cadre de sa bande dessinée Gunshow. Cependant, après un an, les deux meilleures images de la bande dessinée ont été publiées sur Reddit, le mème est devenu viral.

En parlant à NPR, Green a déclaré: “C’est un défi amusant d’essayer d’incarner un personnage différent”, a-t-il déclaré. “Et j’aimerais essayer cela avec certains de [my] autres personnages.”

Pendant ce temps, plus tôt, Angela Taylor, 36 ans (@funangela), a tweeté des photos d’une maison de son quartier qui résumaient à peu près toute l’année pour les gens du monde entier. Les photos montraient comment sa voisine utilisait parfaitement le mème “c’est bien” pour symboliser cette année. Le memev a été utilisé à plusieurs reprises comme symbole de temps troublants, mais 2020 a créé un tel précédent que le meme est devenu plus pertinent.

Sur les photos, la maison a un panneau “C’est bien” au-dessus d’une des fenêtres. Pendant la journée, seules les flammes “C’est bien” sont visibles à travers la fenêtre. Mais la nuit, une découpe du chien coiffé d’un chapeau assis nerveusement sur une chaise est placée au milieu d’eux, et tout l’affichage est illuminé. L’image est tirée d’un quartier d’Indianapolis appelé Irvington aux États-Unis où Halloween est l’un des grands événements de l’année.

