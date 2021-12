Le mème de Smriti Irani sur « Mom’s Single Slap » laisse les internautes divisés

L’une des figures les plus actives sur les réseaux sociaux, Smriti Irani a souvent intrigué les fans avec ses publications perspicaces et pleines d’esprit. La ministre du Développement des femmes et des enfants de l’Union prend toujours le temps de s’engager dans des citations inspirantes et des mèmes hilarants. Ses publications sur les réseaux sociaux sont pour la plupart pertinentes et deviennent virales en un rien de temps. L’ancienne actrice, cette fois, a amusé les enfants de tous âges, avec son dernier post Instagram. Irani a décidé de partager un message divertissant, envoyé à l’origine par sa mère, Shibani Bagchi, avec ses abonnés sur la plateforme de partage de photos. Le message désormais viral se lit comme suit : « Quand j’étais enfant, ils ne m’ont pas emmené chez un psychologue. Ma mère a pu ouvrir mon chakra, stabiliser mon karma et nettoyer mon aura en une seule gifle.

Dans la légende, le politicien a demandé qui d’autre avait été au même endroit quand ils étaient jeunes. « Ma mère a joyeusement partagé cela avec moi », a écrit Irani dans la légende. Elle a demandé: « Aur kis kis ki mataji ne aise aura clean ki hai kripaya haath uthayein (Si la mère de quelqu’un d’autre a nettoyé son aura avec le même traitement, veuillez lever la main) », Une note de bas de page attachante partagée par Irani dit: « PS – Ma , je t’aime », suivi d’un emoji en forme de cœur.

Comme prévu, le message amusant est devenu viral en ligne, laissant les internautes amusés. La plupart étaient amusés et nostalgiques à parts égales en disant qu’au moins la plupart d’entre nous ont été là, l’ont fait dans nos enfances respectives. Plusieurs enfants des années 80 et 90 sont apparus dans les commentaires pour réagir et être d’accord avec le sentiment de la publication. Certains ont dit que leurs mères nettoieraient leur aura avec juste leurs expressions. D’autres ont plaisanté sur leurs mères qui croyaient également au nettoyage à sec. Un individu a écrit : « Mon chakra a été stabilisé avec les chappals de Bata », et Irani a répondu en disant : « Les chappals de Bata ont également joué un rôle dans le mien.

L’acteur Anupam Kher, qui reste avec sa mère Dulari, a également exprimé son point de vue dans l’espace des commentaires. « Meri mata ji à abhi bhi aisa he karti hai (ma mère le fait jusqu’à ce jour). » Les chaussons Bata ont également trouvé une mention spéciale dans la section des commentaires.

