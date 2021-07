Le meme «Chellam Sir» de CBSE demandant aux parents de «se détendre» avant les résultats est en tête d’Internet

Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a un message simple pour les parents indiens anxieux qui attendent les résultats de la classe 12 de leurs enfants : « Ne soyez pas un parent minimum. » Si vous vous demandez où vous avez entendu cela auparavant, le meme référence est de la deuxième saison de Family Man avec Manoj Bajpayee dans le rôle principal. Le mème de CBSE n’est pas inattendu. Les résultats du conseil d’administration de la classe 12 doivent être annoncés d’ici la fin de ce mois, tandis que l’heure et la date pour le même n’a pas été notifié par le CBSE.

De retour au mème, le tweet désormais viral du pseudo Twitter officiel de CBSE prend l’aide de deux mèmes et les combine en un seul :

L’un étant Chellam Sir ou le Google de l’émission et le second, « Ne soyez pas le gars minimum » est constamment prononcé par le patron informatique de Srikant Tiwari (Bajpayee) qui l’incite à montrer plus d’intérêt pour le travail et exige de meilleurs services de sa part .

Dans la version de CBSE, on voit Tiwari demander à Chellam Sir de lui parler des résultats de CBSE car il est préoccupé par les résultats d’Atharv. Ce à quoi Chellam Sir répond en disant : « Ne sois pas un parent minimum, Sri. Soyez optimiste. Détendez-vous, il sortira bientôt.

Partagé sur le site de microblogging Twitter mercredi, le tweet de CBSE a recueilli des milliers de « j’aime » et de « retweets » et a suscité des réponses hilarantes de Twitterati.

Laissez-moi à CBSE Private walo ko pass krdo…..yrrr ku life khrb KR rhe ho hamre.,..Kuch toh Socho. Thodi se BHI shram haa apke pass …. pic.twitter.com/gRgzBjVKtp – Ravi Barwal (@RaviBarwal10) 28 juillet 2021

The Family Man dirigé par Manoj Bajpayee revient également bientôt avec sa troisième saison. Le thriller d’action d’espionnage est le fruit du duo de cinéastes Raj Nidimoru et Krishna DK, plus connus sous le nom de Raj et DK. La nouvelle saison déployée sur Amazon Prime Video a relancé de nombreux rebondissements de la première saison. De retour avec une histoire plus audacieuse et une prémisse plus grandiose, l’intrigue implique une nouvelle mission pour Srikant Tiwari (joué par Manoj Bajpayee).

Le drame Family Man s’est jusqu’à présent déroulé à Mumbai, Delhi et au Cachemire. Dans la deuxième saison, l’histoire se déroule à Chennai, Londres, Mumbai et Delhi. Les créateurs pourraient attendre avec impatience la ceinture nord-est de l’Inde pour la majeure partie de la saison 3. Elle se déroulerait au Nagaland aux côtés de Kolkata, Mumbai et Delhi.

