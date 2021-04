Plus tôt recherche le mois dernier, on a montré comment le volcanisme extrême dans le Deccan Trap n’était pas responsable de l’extinction. Par conséquent, l’autre théorie de l’astéroïde frappant la planète qui a conduit à l’extinction de l’ancien animal semble plus plausible. C’est apparemment cet astéroïde qui a frappé la planète, donnant naissance à la forêt amazonienne en Amérique du Sud, indique une nouvelle étude. Le papier intitulé Extinction à la fin du Crétacé et à l’origine des forêts tropicales néotropicales modernes, publié dans le Journal scientifique ce mois-ci, suggère que l’origine des forêts tropicales modernes peut être attribuée aux conséquences de l’impact du bolide après le Crétacé. Les chercheurs ont utilisé du pollen fossilisé et des feuilles de Colombie pour étudier comment l’impact a changé les forêts tropicales d’Amérique du Sud. L’incident auquel les scientifiques se réfèrent s’est produit lorsque l’astéroïde de 12 km de large a frappé la Terre il y a 66 millions d’années. Cet incident a radicalement changé la végétation qui composait ces forêts.

Co-auteur de l’étude, le Dr Mónica Carvalhof de la Smithsonian Tropical Research Institution au Panama, a utilisé du pollen et des feuilles fossilisés pour caractériser les changements qui ont eu lieu dans les forêts du nord de l’Amérique du Sud à cette époque. Leur observation a montré que non seulement il y avait des changements dans la composition des espèces, mais qu’ils étaient également capables de déduire des changements dans la structure de la forêt. En examinant plus de 50000 enregistrements de pollen fossile et plus de 6000 fossiles de feuilles d’avant et après l’impact, l’équipe de scientifiques a découvert que les plantes à cônes appelées conifères et fougères étaient assez courantes avant que l’astéroïde massif ne frappe la région qui est maintenant la péninsule du Yucatan en Mexique.

L’étude révèle des extinctions généralisées de la diversité végétale après que l’astéroïde a laissé son impact dévastateur, en particulier chez les gymnospermes. Une nouvelle forme d’espèces végétales a vu le jour après l’impact des astéroïdes et les chercheurs affirment que ce sont les taxons angiospermes qui ont dominé les forêts au cours des 6 millions d’années de la période de récupération lorsque la végétation a commencé à ressembler à celle de la forêt néotropicale des plaines modernes. Les données sur les feuilles indiquent également que le couvert forestier est passé de relativement ouvert à fermé et stratifié, ce qui a conduit à une stratification verticale accrue et à une plus grande diversité de formes de croissance végétale.