Le membre V de BTS empêche un journaliste de se cogner contre un pilier à l’aéroport

Le groupe sud-coréen BTS est retourné dans son pays d’origine après avoir conclu ses concerts Permission to Dance on Stage à Las Vegas, aux États-Unis. Le septuor est arrivé à Séoul mardi et compte tenu du nombre de fans que le groupe a amassé, ils étaient certainement entourés de paparazzi et de fans. Cependant, même à ces moments-là, le membre du BTS V, alias Kim Taehyung, s’est assuré qu’une journaliste n’était pas blessée. Le comportement courtois de Taehyung a été filmé et a une fois de plus affirmé sa place dans le cœur des fans.

Des images partagées par les fans sur les réseaux sociaux montrent Taehyung portant une chemise blanche avec des écouteurs noirs et un masque facial beige. Alors qu’il se dirigeait vers sa voiture, le jeune homme de 27 ans était entouré de ses gardes du corps qui le protégeaient des journalistes et des paparazzis. Cependant, Taehyung a observé que la journaliste en cardigan vert, qui tenait une caméra, pourrait heurter un pilier à côté d’elle. Pour éviter que V lui ait apparemment signalé de rester prudente avec le pilier car elle était trop concentrée sur l’exécution de son travail.

L’apparente inquiétude de Taehyung pour le journaliste a laissé les BTS Armys impressionnés alors qu’ils inondaient le fil Twitter de leur amour et de leur admiration pour le chanteur. L’un des fans a tweeté la vidéo et ajouté à la légende: « Kim taehyung a vraiment fait pleurer tous les journalistes pour son nom, et aussi comment il veillait sur l’autre journaliste pour ne pas se blesser avec une bosse contre le mur. »

Kim taehyung fait vraiment pleurer tous les journalistes pour son nom, et aussi comment il veille sur l’autre journaliste pour ne pas se blesser en se cognant contre le mur 😭🥺 pic.twitter.com/k8tCAuKuqa — THV🎄 (@Taehyungimpact) 18 avril 2022

V tu es un gentleman

💜💜 – yashi Tiwari (@yashiTi77794820) 19 avril 2022

Un fan a partagé sa réaction aux images et a commenté: «Ce doit être difficile d’avoir toutes ces personnes et ces caméras devant vous, mais il a tout de même assuré la sécurité de la journaliste. Si charmant. Nous t’aimons Kim Taehyung.

Ce doit être difficile d’avoir toutes ces personnes et ces caméras devant vous, mais il a quand même assuré la sécurité d’abord pour la journaliste. Si charmant. ON T’AIME KIM TAEHYUNG

ANGE DOUX TAEHYUNG#V_ArbreNoël est ma chanson de réconfort, écoute #Sapin de Noël par le meilleur chanteur #V de @BTS_twt – Estelle (@MiniManukaBee) 19 avril 2022

Un autre fan a tweeté : « Taehyung s’assure que le journaliste ne heurte pas le pilier et ne se blesse pas ! Il est si attentionné et pur.

taehyung s’assurant que le journaliste ne heurte pas le pilier et ne se blesse pas ! il est si prévenant et pur 🥺 pic.twitter.com/biyVT7nWe3 – penseur taehyung⁷ (@vanteficient) 19 avril 2022

Pendant ce temps, le groupe de sept membres comprenant : RM, V, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et Jungkook devrait commencer à travailler sur son prochain album, We Are Bulletproof, qui devrait sortir le 10 juin.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les mises à jour en direct IPL 2022 ici.