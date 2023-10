Le membre pakistanais du Conseil des droits de l’homme de l’ONU n’honore pas les Israéliens assassinés par le Hamas lors d’une minute de silence

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a observé lundi une minute de silence à la mémoire des « vies innocentes » perdues dans les « territoires palestiniens occupés et ailleurs », tout en omettant d’honorer ceux qui sont morts en Israël lors d’une attaque par les troupes en Palestine.

L’ambassadeur Zaman Mehdi, représentant permanent adjoint du Pakistan auprès de l’ONU à Genève, a été vu dans un message de l’ONU sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, s’adressant aux membres du Conseil des droits de l’homme juste avant une minute de silence.

« Au nom des Etats membres du CIO, nous exprimons nos profondes inquiétudes face à la perte de vies innocentes dans les territoires palestiniens occupés et ailleurs », a déclaré Mehdi. « Malheureusement, ces énormes pertes en vies humaines et cette violence incessante sont un triste rappel de plus de sept décennies d’occupation étrangère illégale, d’agression et de manque de respect du droit international, y compris des résolutions de l’UNESCO. »

Il a ajouté que les 16 années de ce qu’il a qualifié de blocus illégal de Gaza ont continué de soulever des questions sur l’applicabilité du droit international et des libertés fondamentales de la population civile innocente. En conséquence, les efforts visant à normaliser la zone « engendrent la violence », a déclaré Mehdi.

« Dans ce contexte, la soi-disant déclaration de guerre et les attaques contre la population civile et leurs biens sont profondément affligeantes », a-t-il déclaré. « Nous restons préoccupés par le coût humain de l’escalade de la situation. »

Une vidéo de la minute de silence montre tous les membres du Conseil des droits de l’homme debout, même s’ils omettent les vies innocentes des personnes perdues en Israël.

La représentante permanente des États-Unis auprès du Conseil des droits de l’homme, Michèle Taylor, a également demandé lundi une minute de silence, demandant de commémorer la vie des personnes tuées dans l’attaque du Hamas contre Israël.

Taylor a déclaré, le cœur lourd, que la calamité du 7 octobre 2023 et les jours qui ont suivi ont entraîné la mort de « centaines et de centaines de civils innocents », et le nombre continue d’augmenter.

Elle a également déclaré que des milliers de personnes avaient été blessées et que plus d’une centaine d’hommes, de femmes, d’enfants, de personnes handicapées et de personnes âgées avaient été kidnappés.

« Les États-Unis condamnent sans équivoque ces actes de terrorisme odieux. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles touchées et exprimons notre solidarité avec le peuple et le gouvernement d’Israël en ces temps difficiles », a déclaré Taylor avant de demander une minute de silence au conseil. « Alors que nous restons silencieux, réaffirmons notre engagement collectif à promouvoir la paix, la justice et les droits de l’homme à travers le monde, et laissons notre silence résonner comme une position unie contre le terrorisme et la violence. »

De même, tous les membres du conseil se sont levés pour honorer les vies perdues.

