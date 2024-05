Le membre fondateur et chanteur principal d’Iron Butterfly avait 78 ans

Archives de Michael Ochs/Getty Images

Doug Ingle, le chanteur original du groupe de rock Iron Butterfly, est décédé. Il avait 78 ans.

Le fils d’Ingle, Doug Ingle Jr., a partagé la nouvelle du décès de son père sur les réseaux sociaux.

« C’est avec le cœur lourd et une grande tristesse que je vous annonce le décès de mon père Doug Ingle. Papa est décédé paisiblement [Friday] soirée [May 24] en présence de sa famille », a-t-il écrit dans un article sur Facebook.

Il a poursuivi : « Merci papa d’être un père, un enseignant et un ami. De précieux souvenirs affectueux que je porterai le reste de mes jours en avançant dans ce voyage de la vie. Je t’aime papa ».

Ingle était un membre fondateur de la formation originale d’Iron Butterfly, formée à San Diego, en Californie, en 1966. Les membres originaux du groupe comprenaient Ingle, Jack Pinney à la batterie, Greg Willis à la basse et Danny Weis à la guitare.

Après avoir signé un contrat d’enregistrement, la composition du groupe a changé et comprend désormais Ingle, Ron Bushy, Lee Dorman et Erik Brann. Le groupe est surtout connu pour son tube « In-A-Gadda-Da-Vida » de 1968, co-écrit par Ingle.

Ingle a ensuite co-écrit d’autres succès du groupe comme « Soul Experience », In the Time of Our Lives » et « Easy Rider ».

Le chanteur et membre fondateur a quitté le groupe en 1971 et faisait des apparitions occasionnelles avec le groupe en tournée. Après avoir quitté le groupe, Ingle a eu une courte aventure avec le groupe Stark Naked and the Car Thieves.

