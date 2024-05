Le membre fondateur et bassiste de Train est décédé à 58 ans

Paul Hawthorne/WireImage

Charlie Colin, le bassiste fondateur du groupe pop-rock Train, est décédé. Il avait 58 ans.

Selon TMZ, qui a parlé à la mère du musicien, l’artiste californien est décédé après avoir glissé et être tombé sous la douche alors qu’il gardait la maison d’un ami à Bruxelles, en Belgique. Sa mère a déclaré qu’on ne savait pas exactement quand Colin était décédé, car son corps n’avait été retrouvé qu’après le retour de ses amis de leur voyage il y a environ cinq jours. La sœur de Colin a également confirmé son décès à Variété.

Sa mère a également déclaré à TMZ que le musicien avait déménagé à Bruxelles pour donner une masterclass de musique dans un conservatoire et qu’il travaillait sur une nouvelle musique pour un film au moment de sa mort. Colin avait documenté son séjour à l’étranger sur Instagram, où il déclarait que l’endroit était son « officiellement ». [his] ville préférée » dans un Poste de mars.

Colin a aidé à former Train avec le chanteur Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford et Scott Underwood dans les années 90. Avant de quitter le groupe en raison de problèmes de toxicomanie en 2003, il a participé à l’enregistrement de succès tels que « Drops of Jupiter » – qui a culminé à la 5e place du Billboard Hot 100 et a valu au groupe ses premières nominations aux Grammy Awards pour la meilleure performance rock de un duo ou un groupe et le disque de l’année – et « Meet Virginia ». Le premier album éponyme de Train a atteint la 76e place du Billboard 200 en 1999.

« Quand j’ai rencontré Charlie Colin, à l’avant gauche, je suis tombé amoureux de lui », a écrit Monahan sur Instagram Mercredi 22 mai, partage d’une vieille photo de la programmation originale de Train. « C’était LE gars le plus gentil et quel beau garçon… J’aurai toujours une place chaleureuse pour lui dans mon cœur. J’ai toujours essayé de le rapprocher mais il avait sa propre vision. Tu es une légende, Charlie. Allez charmer ces anges.

En 2015, Colin, Hotchkiss et Underwood forment le groupe Painbirds avec Tom Luce.

Élevé à Newport Beach, Colin a rencontré Hotchkiss pour la première fois au collège. Les deux hommes sont ensuite allés au Berklee College of Music de Boston à des moments différents avant de se reconnecter lorsque ce dernier a formé le groupe The Apostles.

Après la dissolution des Apôtres, Hotchkiss a rencontré Monahan et a commencé à collaborer sur des chansons dans la Bay Area. Ils ont ensuite invité Stafford et Colin à rejoindre leur formation, après quoi Colin a fait venir Underwood pour jouer de la batterie – et Train est né.

« Charlie m’a appelé et m’a dit : ‘C’est une étrange synchronicité où nous ne sommes même pas disposés à envisager d’arrêter' », se souvient Hotchkiss à propos de son ami dans une interview en 2015 avec Le Los Angeles Times. « Avant tout, notre priorité est d’écrire des chansons et nous aimons vraiment jouer en live. »