Le membre fondateur de Train avait 58 ans

Charlie Colin, membre fondateur du groupe Train, est décédé à l’âge de 58 ans après avoir glissé et être tombé sous la douche alors qu’il gardait la maison d’un ami à Bruxelles, en Belgique.

Même si les circonstances entourant sa mort sont rares, des sources ont déclaré à TMZ que personne n’a trouvé Colin jusqu’à ce que ses amis reviennent de leur voyage il y a cinq jours. Sa sœur a confirmé son décès à Variété.

Colin était l’un des membres originaux de Train, initialement composé de Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Scott Underwood et Jimmy Stafford. En tant que bassiste du groupe, Colin a contribué aux trois premiers albums du groupe : le premier album éponyme de 1999, « Drops of Jupiter » de 2001 et « My Private Nation ». Lui et le groupe ont connu un succès retentissant en tant que quintette avec le tube « Drops of Jupiter (Tell Me) » de 2001, qui a atteint la cinquième place du Billboard Hot 100 et a remporté le Grammy de la meilleure chanson rock et du meilleur arrangement instrumental accompagnant le(s) chanteur(s). ).

Originaire de Newport Beach, en Californie, le musicien a d’abord rencontré Hotchkiss, membre fondateur de Train, alors qu’il était en septième année, et les deux ont ensuite fréquenté la Berklee School of Music où Colin a étudié la guitare de composition jazz. Après avoir déménagé à Los Angeles, Hotchkiss a invité Colin à rejoindre l’un de ses groupes, qui avait signé un accord avec PolyGram Records.

Colin, Hotchkiss et Stafford ont formé le groupe Apostles avant de se séparer. Après avoir parcouru le monde, Colin est revenu aux États-Unis et a rejoint le nouveau Train vers 1996. Aux côtés de Train, il a fait une tournée mondiale et a connu un succès grand public avant de quitter le groupe en 2003 en raison de la toxicomanie.

« Il y a eu beaucoup de choses qui m’ont amené à partir, mais cela a vraiment dégénéré », a déclaré Colin dans une interview en 2023 avec Le cercle de Delphine. « Nous n’avons jamais fait de pause. Nous avons conduit notre bus de tournée jusqu’au parking du studio d’enregistrement pour notre deuxième et troisième disque. À Philadelphie, nous avons fait notre record d’un an et demi… Nous n’avons jamais arrêté. C’est un peu une de ces choses où l’on a l’impression que c’est trop beau pour être vrai. La plupart des groupes ont une durée de vie de quelques années.

Depuis, Colin a joué avec des groupes de hard rock dont Slipknot et Puddle of Mudd, et a retrouvé Hotchkiss en 2015 pour former le groupe Painbirds aux côtés de Tom Luce. En 2017, Colin a formé le Side Deal avec Stan Frazier de Sugar Ray et Joel et Scott Owen des PawnShop Kings.

Au moment de sa mort, il était directeur musical du Newport Beach Film Festival, selon ses profils sur les réseaux sociaux.