Le membre du Congrès Sean Casten soutient les femmes – Shaw Local

Les candidats vous disent ce que vous voulez entendre. Si vous faites un peu de recherche, vous pouvez voir la preuve de la position de chaque candidat du 6e district du Congrès américain afin que vous puissiez faire le bon choix.

Le membre du Congrès américain Sean Casten soutient activement les femmes. Il a coparrainé la Paycheck Fairness Act, la Women’s Health Protection Act et l’Abortion is Health Care Everywhere Act. Il a coparrainé et aidé à faire adopter la loi sur la réautorisation de la violence contre les femmes. Vous pouvez le chercher sur son site castenforcongress.com/issues.

D’autre part, l’adversaire de Casten, le républicain Keith Pekau, a clairement fait savoir qu’il ne respectait pas le droit des femmes de choisir. Pekau a soutenu la décision d’annuler Roe v. Wade (Black and Right Podcast, 5/10/22). Vous pouvez le rechercher.

Votez pour réélire le représentant américain Sean Casten qui soutient les femmes.

David Terrill

Elmhurst