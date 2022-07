Le membre du Congrès géorgien Jody Hice cité à comparaître dans l’enquête Trump

Loree Anne Paradise, une avocate de M. Hice, n’a pas pu être jointe pour commenter lundi.

Plus tôt ce mois-ci, le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, qui a également été cité à comparaître dans le cadre de l’enquête, s’est rendu devant un tribunal fédéral pour tenter de se protéger de son témoignage.

L’ancien président reste une force puissante dans la politique républicaine.

L’enquête est dirigée par Fani T. Willis, le procureur du comté de Fulton, qui englobe la majeure partie d’Atlanta, et a déjà impliqué un certain nombre d’alliés de M. Trump. Plusieurs membres de l’équipe juridique qui ont travaillé avec la campagne Trump 2020 ont reçu des assignations à comparaître, notamment Rudolph W. Giuliani, John Eastman, Cleta Mitchell et Jenna Ellis.

David Shafer, un allié de Trump qui préside le Parti républicain de l’État, a reçu une lettre l’informant qu’il est la cible de l’enquête et pourrait être inculpé, tout comme deux législateurs de l’État. Le grand jury spécial examine une série d’actes potentiellement criminels, notamment la sélection d’une liste d’électeurs pro-Trump dans les semaines qui ont suivi les élections et le désormais célèbre appel de M. Trump à M. Raffensperger lui demandant de “trouver” près de 12 000 voix qui renverseraient sa perte là-bas.

M. Hice a aidé à diriger les efforts du Congrès pour maintenir M. Trump au pouvoir. Le 21 décembre 2020, M. Hice publié sur Twitter sur les réunions que lui et d’autres législateurs pro-Trump ont eues ce jour-là avec M. Trump, le vice-président Mike Pence et l’équipe juridique de M. Trump. “Je présenterai une objection aux électeurs géorgiens le 6 janvier”, a écrit M. Hice. « Les tribunaux refusent d’entendre la cause juridique du président. Nous allons faire en sorte que le Peuple le puisse !